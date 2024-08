MAMAMOO ムンビョル、新曲MVで「ソンジェ背負って走れ」をパロディ“様々な職業を演じて多彩な姿を見せたかった”

MAMAMOOのムンビョルが清々しい雰囲気で帰って来た。ムンビョルは最近、各音楽配信サイトを通じて1stフルアルバムのリパッケージ盤「Starlit of Twinkle」を発売した。今年2月に発売した1stフルアルバム「Starlit of Muse」がムンビョル(ミューズ)が完成させた作品(星あかり)だとすれば、その延長線上にある「Starlit of Twinkle」は彼女の作品一つひとつが集まってきらめくという意味を込めた。

「Starlit of Twinkle」には、タイトル曲「Is This Love?」をはじめ、「Backpack」「Dear.」、1stフルアルバム「Starlit of Muse」のタイトル曲「TOUCHIN&MOVIN」の英語バージョンなど、ムンビョルの幅広い音楽を感じることができる新曲4曲が収録されている。ムンビョル:今回のリパッケージアルバムはLP盤で披露したくて、1stフルアルバムと同時に準備を始めたのですが、あっという間に発売となり、信じられません。約5ヶ月間、ファンの皆さんと接する機会が多かったので、余計に時間が経つのが早かったような気がします。待っていただいた分、満足できるアルバムになれたかどうか、ドキドキしています。しかし、いつもと同じように最善を尽くして、一生懸命に準備したので、今回のアルバムも気に入っていただけるのではないかと期待しています。ムンビョル:アルバムのキーワードは、夏、清涼感、癒やし、慰めの4つです。特に、タイトル曲「Is This Love?」は、清涼感たっぷりの曲です。歌はもちろん、かわいいポイントダンスも多いので、聴く楽しさだけでなく、見る楽しみもあると思います。収録曲「Backpack」と「Dear.」の作詞には直接参加しました。この夏、リスナーの皆さんに癒やしと慰めをお届けする予定ですので、よろしくお願いします。ムンビョル:タイトル曲「Is This Love?」は、恋に落ちた“自分”の話を“他人”の話であるかのように話す歌詞が面白い曲です。ポイントダンスは2つありますが、まず「Ready set go!」という歌詞に合わせて指でハートを作ります。カメラのレンズ越しに好きな人を見つめ、シャッターを押すとハートに変わりますが、その人に向かう自分の気持ちがバレバレだということを表現しています。また「友達の友達の話だけど」というサビには「友達」が歌詞に含まれていることから着想を得て、友達と秘密を約束する手の形を表現しています。曲のあちこちにこのようなかわいい表現が盛り込まれたダンスがたくさんあるので、ミュージックビデオやステージを見ながら探してみるのも楽しいと思います!ムンビョル:どう表現するかすごく悩んだのですが、様々な番組に出演して「私の友達の友達の話」を紹介するムンビョルを表現したら面白いと思いました。「この話はムンビョルの話ではないか?」という好奇心が持てるように! 様々な職業の姿を通じて、ファンの皆さんにももっと多彩な魅力をたくさんお見せできるのも良かったです。特に、今回のミュージックビデオでドラマ「ソンジェ背負って走れ」をパロディしたのですが、劇中のにわか雨をシャボン玉で演出しました。シャボン玉が思うように飛んでくれなくて、思ったより撮影が難しかったのですが、多くの方々が苦労してくださったおかげで、とても素敵なものに仕上がったと思います。ムンビョル:今年の目標の1つが「ファンの皆さんと頻繁に会うこと」だったのですが、上半期は1stフルアルバムと初のワールドツアーの活動を通じて、韓国国内外のファンの皆さんに頻繁に会うことができました。いつも同じ気持ちで、その場で応援してくださるファンの方々の愛を肌で感じて、何事もやり遂げることができる勇気をもらえると思います。まだワールドツアーが終わったわけではないので、もっと素敵な姿でファンの皆さんと一緒に過ごす時間で満たしていきたいです!ムンビョル:私のニューアルバムとカムバックを待ってくださったファンの皆さんが、そのすべての時間を無駄に感じないように、皆さんが満足できるようなアルバムになったら嬉しいです。私はこれからもファンの皆さんを満足させる自信があるので、これからも私を信じてください!ムンビョル:最近、もっと会いたいという気持ちが強くなりました。ファンの皆さんのおかげで、今まで絶えず新しい音楽に挑戦し、成長することができました。皆さんのおかげで私という人間がさらに強くなったので、私も皆さんの大きな慰めと力になります! 変わらずその場で、初めてと同じ気持ちで私を愛してくださってありがとうございます。その気持ちをいつも忘れずに、ムンビョルとして、様々な音楽とステージでお返しします。今日も愛しています!