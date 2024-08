【ワカモ(水着)】2025年8月 発売予定価格:28,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ワカモ(水着)」を2025年8月に発売する。価格は28,800円。8月29日より予約受付を開始した。

本商品はAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のキャラクター「ワカモ」を1/7スケールフィギュア化したもの。

水着を見せるために情熱的なアプローチを向ける表情や華やかで細かな装飾が再現され、見ごたえのあるプロポーションや存在感のある日傘も丁寧に造形されている。ワカモが愛用している「キツネのお面」も付属し、差し替えてお面姿も再現できる。

ワカモ(水着)

2025年8月 発売予定

価格:28,800円

スケール:1/7

サイズ:全高約270mm

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。