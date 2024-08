【PS5/PS4「フロントミッション セカンド:リメイク」パッケージ版】8月29日 発売価格:4,950円

レイニーフロッグは、プレイステーション 5/プレイステーション 4の「フロントミッション セカンド:リメイク」パッケージ版を8月29日に発売した。価格は4,950円。

本作は1997年にプレイステーションで発売された「フロントミッション」シリーズの第2作シミュレーションRPG「フロントミッション セカンド」をフルHD化したもの。

成熟したストーリー、戦略的なターン制戦闘、ヴァンツァーのカスタマイズなどオリジナル版の良さはそのままに、エフェクトを刷新、アレンジされた新BGMが収録されている。また、ヴァンツァーを詳細に確認できる新機能「フリーカメラ」オプション、新しいカラーリングとカモフラージュのオプションなども追加されている。

【PS4/PS5「フロントミッション セカンド: リメイク」パッケージ版】

(C)SQUARE ENIX Developed by Storm Trident S.A.

Published by Rainy Frog Co. Ltd.