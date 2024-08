中川翔子が11月20日にニューシングル「ACROSS THE WORLD」を発売することが決定した。表題曲「ACROSS THE WORLD」は、長編VR映画『機動戦士ガンダム:銀灰の幻影』主題歌。カップリングに収録される2曲もそれぞれタイアップ曲の、トリプルタイアップシングルだ。完全生産限定盤には、“中川翔子”絵柄アクリルスタンド(全4種のうちランダムで1種を封入)、さらに『機動戦士ガンダム:銀灰の幻影』“デルタザイン”絵柄アクリルスタンド(全1種)が付属するなど、豪華仕様となっている。

「ACROSS THE WORLD」



2024年11月20日(水) 発売予約:https://shokotan.lnk.to/20241120_ACROSS_THE_WORLD_PKGヾ袷汗源左堕衄廖SRCL-13022〜23 / 税込8,800円)・CD・“中川翔子”絵柄アクリルスタンド(全4種のうちランダムで1種を封入)・『機動戦士ガンダム:銀灰の幻影』“デルタザイン”絵柄アクリルスタンド(全1種)通常盤(SRCL-13009 / 税込1,300円)・CD only▼CD収録曲(共通)1. ACROSS THE WORLD2. PEAKY3. 流氷に消ゆキラリ4. ACROSS THE WORLD (Instrumental)5. PEAKY (Instrumental)6. 流氷に消ゆキラリ (Instrumental)【タイアップ情報】・ACROSS THE WORLD:長編VR映画『機動戦士ガンダム:銀灰の幻影』主題歌・PEAKY:「eゴッドイーター TRIPLE BURST」主題歌・流氷に消ゆキラリ:Nintendo Switch™/Steam®向けゲーム「北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ 〜追憶の流氷・涙のニポポ人形〜」主題歌【店頭別購入者特典および対象店舗】Amazon.co.jp:メガジャケ(各ジャケット写真絵柄)楽天ブックス:アクリルキーホルダー(完全生産限定盤ジャケットガンダム絵柄)セブンネットショッピング完全生産限定盤ご購入:トート型エコバッグ(完全生産限定盤ジャケットガンダム絵柄)通常盤ご購入:ミニアクリルスタンドキーホルダー(中川翔子絵柄)全国アニメイト(通販含む):ましかくブロマイド(完全生産限定盤ジャケットガンダム絵柄)中川翔子応援店:スマホサイズステッカー(完全生産限定盤ジャケットガンダム絵柄)