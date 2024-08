グッズ『魔法の天使クリィミーマミ コンパクトカセットプレーヤー』および、カセット『魔法の天使クリィミーマミ 80’s on CASSETTE』が11月3日のレコードの日にリリースされることが発表となった。東洋化成主催のアナログ盤の催事<レコードの日 2024>は2016年より毎年開催され、2024年で10回目を迎える。徳間ジャパンコミュニケーションズからはLPやEPなど全11タイトル(販売元ローソンエンタテインメント分を含む)がリリースされることが発表となっているが、新たに2023年に40周年を迎えたアニメ『魔法の天使クリィミーマミ』から、カセットに関する2アイテムの追加リリースが決定した。

■グッズ&カセット『魔法の天使クリィミーマミ』



▼グッズ『魔法の天使クリィミーマミ コンパクトカセットプレーヤー』2024年11月3日発売【カセットプレーヤー】GTMD-30 ¥5,980(税込 / メーカー希望小売価格)▼カセット『魔法の天使クリィミーマミ 80’s on CASSETTE』2024年11月3日発売【カセットテープ】TJJT-10002 ¥2,300(税込)●Side A1. デリケートに好きして(DJ Guai GROOVE Mix)2.「C」3. チェック・ポイント4. LOVEさりげなく(アコースティックver. )5. 木枯しに抱かれて●Side B1. BIN♡KANルージュ(DJ Guai - City Night Mix)2. 夏色のナンシー3. Believe Again4. 赤いスイートピー5. LOVEさりげなく(ピアノ・ショートver. )※昨年リリースの「魔法の天使クリィミーマミ 80’s on VINYL」と同内容※本年のレコードの日は前日発売が可能なため、2024年11月2日(土)午前0時より、エントリーされた商品を一斉に店頭・オンラインショップなどで販売開始。