「僕らがアメリカを旅したら」

旅専門チャンネル「旅チャンネル」で、9月1日(日)から、人気男性声優たちが日本を飛び出しアメリカを旅するバラエティ番組「僕らがアメリカを旅したら」を放送開始する。<2019年に製作・放送された旧作品です>

人気男性声優たちが日本を飛び出しアメリカへ!人気グルメや話題のスポットなどを彼らと⼀緒に楽し んでみませんか??

人気声優の下野紘と梶裕貴は、エンタメの本場と大自然を満喫するためロサンゼルスとラスベガスへ!細⾕佳正とKENNは、美しい海と癒しの楽園ハワイヘ!2チームに待ち受けているのは笑いと興奮の出来事ばかり!?⼤⼈気グルメや話題のスポットなどを彼らと⼀緒に楽しんでみませんか??Letʼs Travel f or the Best Moment!!

「僕らがアメリカを旅したら」 (C)僕旅製作委員会

声優の梶裕貴と下野紘がロサンゼルスに⼊り映画の聖地ハリウッド、そしてラスベガスまで移動し華やかなショーや大自然を巡ります。アメリカンエンターテイメントにどっぷり浸かる旅です。

「僕らがアメリカを旅したら」 (C)僕旅製作委員会

声優KENNと細谷佳正が南の楽園ハワイへ!ショッピングからグルメまで、日頃の疲れを癒すリラックス旅。普段は決してみられない人気声優たちの素顔が⾒られるかも!?

放送情報【スカパー!】

「僕らがアメリカを旅したら」

※<2019年に製作・放送された旧作品です>

放送⽇時:9⽉1⽇(⽇) 22:00〜※再放送あり(全12話)

放送チャンネル:旅チャンネル



■旅チャンネル

世界中の魅⼒溢れる旅の映像をお届けする⽇本で唯⼀の旅専⾨チャンネル。

旅チャンネルは、夢に描いていた楽しい場所へのパスポート!海外・温泉・紀⾏・情報など多彩なジャンルの番組は、知的好奇⼼を満たし、⼼を癒すひと時をご提供します。

<旅チャンネル公式Webサイト>

https://www.tabichan.jp

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ