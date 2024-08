◆モデルプレス読者の選ぶ「K-POPの夏ソング」トップ10

【モデルプレス=2024/08/29】女性向けエンタメ&ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、「K-POPの夏ソングランキング」を決めるべく、読者アンケートを実施。K-POPの夏ソングトップ10を発表する。【モデルプレス国民的推しランキング】1位:KARA「GO GO サマー!」2位:TWICE「Dance The Night Away」3位:&TEAM「青嵐 (Aoarashi)」4位:Kep1er「UP!」5位:TOMORROW X TOGETHER「Our Summer」6位:NewJeans「Bubble Gum」7位:Stray Kids「Mixtape : Time Out」8位:ZEROBASEONE「SWEAT」9位:ATEEZ「WAVE」10位:fromis_9「Stay This Way」

◆1位:KARA「GO GO サマー!」

◆2位:TWICE「Dance The Night Away」

◆3位:&TEAM「青嵐 (Aoarashi)」

◆4位:Kep1er「UP!」

◆5位:TOMORROW X TOGETHER「Our Summer」

◆6位以降は?

◆6位:NewJeans「Bubble Gum」

◆7位:Stray Kids「Mixtape : Time Out」

◆8位:ZEROBASEONE「SWEAT」

◆9位:ATEEZ「WAVE」

◆10位:fromis_9「Stay This Way」

◆モデルプレス国民的推しランキング

調査期間:8月8日〜8月17日回答数:1,102件(性別比:女性81.1%、男性14.9%、回答なし4%)年代内訳:10代20.1%、20代14.5%、30代16.7%、40代19.1%、50代23.1%、60代以上6.4%1位に輝いたのは、ガールズグループ・KARA(カラ)の名曲「GO GO サマー!」(2011年)。夏を代表する名曲で、キャッチーなメロディに合わせたパラパラ風のダンスを織り交ぜた“カラパラ”は誰でも真似しやすい振付に。8月16日に放送されたテレビ朝日系「ミュージックステーション」2時間スペシャルでは、13年ぶりに同曲を披露し、世代問わず多くのファンからのラブコールが集まり再び注目を浴びている。<読者コメント>・「歴史に残る名曲」・「誰もが歌える夏曲!!みんなで歌えて盛り上がれます!」・「『Mステ』でも久しぶりに披露してる姿を観て懐かしい気持ちに。ずっと私の中で夏ソングといえばこの曲です!!」9人組ガールズグループ・TWICE(トゥワイス)の「Dance The Night Away」(2018年)は2位に。グループ初のサマーソングとなり、涼しく清涼感が際立つアップテンポな曲だ。サビの「Let’s dance the night away」というフレーズが印象的で、思わず踊りたくなるような夏の開放感に溢れた爽やかな1曲となっている。<読者コメント>・「K-POPの夏といえば!夏の名曲」・「圧倒的に海を感じさせてくれるサマーソング。サビで思わず踊っちゃうダンスがたまらない」・「タイトルソングではTWICEの初めての夏曲で、サビの振付もキャッチーで可愛いから。また、MVの撮影地が日本の沖縄ということもあって、私達日本のONCE(TWICEのファンネーム)にとってすごく思い入れ深い大好きな曲だから」3位は、グローバルグループ・&TEAM(エンティーム)より、8月7日にリリースされたばかりの2nd SINGLE「青嵐(Aoarashi)」。真夏の炎天下、溢れるエネルギーと生命力を感じる少年たちの青春の勢いと切実さを表現したエモーショナルなポップロック。清涼感のあるメロディとパワービートで聴く人を元気づける。<読者コメント>・「夏らしい爽やかなメロディで聴き心地の良い楽曲ですが歌詞は心に響く強いメッセージを感じ、何度でも聴きたくなります」・「爽やかな曲調で、前向きな歌詞と共にMVも夏らしく描かれていて、本当に夏にぴったりな曲です!」・「青春が詰まってる」4位は、グローバルガールズグループ・Kep1er(ケプラー)の「UP!」(2022年)。グルーヴ感のある爽やかでフレッシュなKep1erらしいサマーソングで、アップテンポなビートと明るいメロディ、爽やかな歌詞が夏の暑さを吹き飛ばすようなパワーを与える。<読者コメント>・「Kep1erメンバーのエネルギッシュでフレッシュなパフォーマンスとMVのイメージから、夏の日に聴きたいサマーソングとして選びました」・「夏の暑さに負けない元気をくれる!弾けるように明るい曲だからです。テンションUP!パワーUP!する楽曲です」・「暑さも忘れる爽快感ある曲だから」そして5位は、5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー)の「Our Summer」(2019年)がランクイン。心地良いメロディで清涼感もありながら、どこか切なさを感じさせるエモーショナルな1曲に多くの支持が集まった。<読者コメント>・「夏にぴったりの爽やかな曲でありながらどこか夏の終わりの淋しさも感じるメロディです」・「ひと夏の思い出が蘇る清涼系青春エモい夏ソングだからです」・「夏を爽やかにしてくれるメロディと青春が詰まったファンソングです」<読者コメント>・「曲調が夏にぴったりだから」・「MVが夏全開でエモい」・「清涼感溢れた新たな夏ソング」<読者コメント>・「夏らしく爽やかな楽曲で、MVもサマーバケーションを楽しむ姿が可愛らしいから」・「曲調がバンドっぽくなっていて、MVの撮影場所も海と砂浜になっているからです!夏のドライブがてら聴くのは最高です」・「8/1のSTAY(Stray Kidsのファンネーム)の誕生日にプレゼントしてくれた夏ソングだから」<読者コメント>・「アップテンポな曲調にテンションが上がるから。MV含め夏の雰囲気をすごく感じるから」・「メロディ、歌声、MV全てが好きです!!この歌を聴いたら最高の夏になります!!」・「曲も爽やかですが、なによりMVが最高に夏!!!」<読者コメント>・「爽やかで元気がもらえる」・「前半は爽やかで後半になるにつれて盛り上がっていってテンションが上がる曲調です!」・「夏を感じれるとても爽やかな曲だから」<読者コメント>・「夏らしい歌詞だし夏に聴きたくなる曲」・「夏に聴くと涼しくなるようなサウンドと歌声、切なさなどを兼ね備えているから」・「聴けば分かるサマークイーンの楽曲」SNSの総フォロワー数340万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「2024年上半期の顔」や毎年恒例「私服がオシャレな男性芸能人TOP20」、「筋肉イケメンランキングTOP20」などがある。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】