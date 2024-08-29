²ø¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹´«Í¶¤ÎÃË¤ò¡È¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¡É¤ËÍ¶¤Ã¤¿½÷À·Ý¿Í¡£¥È¥¤¥ì¤Ç¸«¤¿¡Ö¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¸÷·Ê¡×¤Ï
Îø°¦¡¦º§³è¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÅÄÃæ°¡°Í¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï10Ç¯´Ö¤Îº§³è¤Ë700Ëü±ß¤ÎÈñÍÑ¤òÅê¤¸¡¢600¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈËÜµ¤¤Îº§³è·Ð¸³¡É¤ò³è¤«¤·¡¢Ç¯´Ö1000¿Í°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤ÎÎø°¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤¬¡¢º§³è¤Ë¡È¥ê¥¢¥ë¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¡É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¿Í¤Î¡ÈÌÜÅª¡É¤ÏÍÍ¡¹
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤¤¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º§³è¤«¤éÍ·¤Ó¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌÜÅª¤Î¤¢¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Öº§³è¥¢¥×¥ê¡×¤Ê¤ÉÌÜÅª¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥×¥ê¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ200¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÃËÀ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¡¦¤³¤¤¤Ç¤Þ¤Û¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¤Î¡Ö¶²ÉÝÂÎ¸³¡×¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¤¤Ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÇî»Î¤È½õ¼ê¡ÁºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥ÍÁª¼ê¸¢¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢¸½¡Ø¥¶¡¦ºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ù¡Ë¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡£°ì»þ´ü¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Ð²ñ¤¤¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡½¡½¡£
¢¡½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡Ö²ø¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤È¡Ö½¡¶µ¡×Î¾Êý¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿
¡½¡½Á°²ó¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¤¤Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÝ¤¤ÂÎ¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡©
¤³¤¤¤Ç¤Þ¤Û¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤³¤¤¤Ç¡Ë¡§¤Ï¤¤¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜÅª¤Ï¿§¡¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½º§³è¡¢Îø³è¡¢Í§³è¡£¤¢¤È¤ÏÍ·¤ÓÌÜÅª¤È¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤¤¤Ç¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÂ¾¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡ÖK¡õS¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
¡½¡½½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤¤¤Ç¡§¡Ö´«Í¶¡×¤È¡Ö½¡¶µ¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤ÎÌÜÅª¤Ë´«Í¶¤äÉÛ¶µ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¡ÖK¡õS¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î´«Í¶¤ÏÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¤¤Ç¡§¡Ö²ø¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹´«Í¶¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡¢¤â¤·¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é½¡¶µ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡¢Ã±ÆÈ¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÃËÀ¤Ï1¿Í¤Ç´«Í¶¤È½¡¶µ¡¢¥À¥Ö¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡µ¤»ý¤Á°¤¤¤¯¤é¤¤ÃúÇ«¤¹¤®¤ë¥á¡¼¥ë¤Ë°ãÏÂ´¶
¤³¤¤¤Ç¡§¤â¤¦¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ã¤Æ¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤À¤±¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ç½ªÎ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÜÆü¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤¹¤´¤¯Îéµ·Àµ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤¢¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡Ä¡©
¤³¤¤¤Ç¡§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢
¡Ö¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÆüÄø¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡û·î¡ûÆü¡ûÍËÆü¡§¿·½É ¤ªÆù¤Î¤ªÅ¹
¡û·î¡ûÆü¡ûÍËÆü¡§½ÂÃ« ¤ªµû¤Î¤ªÅ¹
¤É¤Á¤é¤¬¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
±óÎ¸¤Ê¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¡£
¤½¤Î¸å¤â¡ÖÅöÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£É÷¼Ù¤Ê¤É¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤«¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¡ÖËÜÆü¤ÏÂ¸µ¤Î°¤¤Ãæ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥À¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥È¤Ë¥º¥Ü¥ó¡¢¸òÈÖ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÊÁ¤Ç²Ä°¦¤¤¡ÈÉáÄÌ¤ÎÃË¤Î»Ò¡É
¤³¤¤¤Ç¡§ÀâÌÀ¤¬¶ñÂÎÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ç¤½¤Î¿Í¤¬¤¹¤°¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉáÄÌ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾®ÊÁ¤Ê¡¢²Ä°¦¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ÀºÇ½é¤Î°§»¢¤«¤é¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¡û¡û¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢º£¤«¤é¤ª»Å»ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£
¢¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¿Í¤Î¡ÈÌÜÅª¡É¤ÏÍÍ¡¹
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤¤¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º§³è¤«¤éÍ·¤Ó¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌÜÅª¤Î¤¢¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Öº§³è¥¢¥×¥ê¡×¤Ê¤ÉÌÜÅª¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥×¥ê¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¤¤Ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÇî»Î¤È½õ¼ê¡ÁºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥ÍÁª¼ê¸¢¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢¸½¡Ø¥¶¡¦ºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ù¡Ë¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡£°ì»þ´ü¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Ð²ñ¤¤¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡½¡½¡£
¢¡½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡Ö²ø¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤È¡Ö½¡¶µ¡×Î¾Êý¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿
¡½¡½Á°²ó¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¤¤Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÝ¤¤ÂÎ¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡©
¤³¤¤¤Ç¤Þ¤Û¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤³¤¤¤Ç¡Ë¡§¤Ï¤¤¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜÅª¤Ï¿§¡¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½º§³è¡¢Îø³è¡¢Í§³è¡£¤¢¤È¤ÏÍ·¤ÓÌÜÅª¤È¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤¤¤Ç¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÂ¾¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡ÖK¡õS¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
¡½¡½½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤¤¤Ç¡§¡Ö´«Í¶¡×¤È¡Ö½¡¶µ¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤ÎÌÜÅª¤Ë´«Í¶¤äÉÛ¶µ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¡ÖK¡õS¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î´«Í¶¤ÏÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¤¤Ç¡§¡Ö²ø¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹´«Í¶¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡¢¤â¤·¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é½¡¶µ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡¢Ã±ÆÈ¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÃËÀ¤Ï1¿Í¤Ç´«Í¶¤È½¡¶µ¡¢¥À¥Ö¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡µ¤»ý¤Á°¤¤¤¯¤é¤¤ÃúÇ«¤¹¤®¤ë¥á¡¼¥ë¤Ë°ãÏÂ´¶
¤³¤¤¤Ç¡§¤â¤¦¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ã¤Æ¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤À¤±¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ç½ªÎ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÜÆü¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤¹¤´¤¯Îéµ·Àµ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤¢¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡Ä¡©
¤³¤¤¤Ç¡§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢
¡Ö¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÆüÄø¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡û·î¡ûÆü¡ûÍËÆü¡§¿·½É ¤ªÆù¤Î¤ªÅ¹
¡û·î¡ûÆü¡ûÍËÆü¡§½ÂÃ« ¤ªµû¤Î¤ªÅ¹
¤É¤Á¤é¤¬¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
±óÎ¸¤Ê¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¡£
¤½¤Î¸å¤â¡ÖÅöÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£É÷¼Ù¤Ê¤É¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤«¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¡ÖËÜÆü¤ÏÂ¸µ¤Î°¤¤Ãæ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥À¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥È¤Ë¥º¥Ü¥ó¡¢¸òÈÖ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÊÁ¤Ç²Ä°¦¤¤¡ÈÉáÄÌ¤ÎÃË¤Î»Ò¡É
¤³¤¤¤Ç¡§ÀâÌÀ¤¬¶ñÂÎÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ç¤½¤Î¿Í¤¬¤¹¤°¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉáÄÌ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾®ÊÁ¤Ê¡¢²Ä°¦¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ÀºÇ½é¤Î°§»¢¤«¤é¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¡û¡û¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢º£¤«¤é¤ª»Å»ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£