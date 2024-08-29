À¯¼£²È¤Ë¤è¤ë¡È°ãË¡¤Ê´óÉÕ¡É¡¡Ë¡»ö¤Î¤ª¶¡¤¨Êª¤ä³«¶È½Ë¤¤¤Î²ÖŽ¥Ž¥Ž¥²¿¤¬¤è¤¯¤Æ²¿¤¬¤À¤á¡©¡Ú#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û
ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê8·î29Æü¡Ë¡¢ËÙ°æ³Ø¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤òÁªµó¶èÆâ¤Ç¼«¿È¤ÎÌ¾µÁ¤Î¹áÅµ¤òÈë½ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¯¤¤ëÀ¯¼£²È¤Ë¤è¤ë°ãË¡¤Ê´óÉÕ¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë°ãË¡¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥µ¥¤¥È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿£²¤Ä¤Î¥®¥â¥ó¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¸¡»ö¤Î¹â°æ¹¯¹ÔÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É Ä´ººÊóÆ»ÈÉ¡Ë
¢£¥±¡¼¥¹¡¡¡µÄ°÷¤¬Áªµó¶èÆâ¤ÎÃÎ¿Í¤ÎË¡»ö¤Ë²Ö
¡ØÁòµ·¤äË¡»ö¤Î»þ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸©µÄ¤ä»ÔµÄ¤«¤é²Ö¤ä¤ª¶¡¤¨Êª¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¹áÅµ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù
¹â°æ¹¯¹ÔÊÛ¸î»Î
¡Ö¤³¤ì¤Ï¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Î"´óÉÕ¤Î¶Ø»ß"°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤·¡¢50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£²È¤¬Áªµó¶èÆâ¤Î¿Í¤äË¡¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¤¤Æ¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶âÁ¬¤ò¤Ï¤¸¤áºâ»ºÅª²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÊªÉÊ¤ÏÁ´¤Æ¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áòµ·¤Î¹áÅµ¤ä·ëº§¼°¤Î½Ëµ·¡¢³«Å¹½Ë¤¤¤Î²ÖÎØ¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢À¯¼£²È¤¬¼«¤é½ÐÀÊ¤·Ä¾ÀÜÅÏ¤¹¹áÅµ¤È½Ëµ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áªµó¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¶â³Û¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È³Â§¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡¢¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¿û¸¶°ì½¨¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤¬¡¢Í¸¢¼Ô¤ËÂÐ¤·Èë½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹áÅµ¤òÅÏ¤·¤¿¤êËí²Ö¤òÂ£¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½80Ëü±ßÊ¬¤Î°ãË¡¤Ê´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÈ³¶â40Ëü±ß¤ÎÍºá¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¯¼£¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤ÏNG¡¡Â£¼ýÏÅ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¤Ê¤¼¡¢À¯¼£²È¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹â°æ¹¯¹ÔÊÛ¸î»Î
¡ÖÀ¯¼£¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤Î¤¬¼ç¤¿¤ëÌÜÅª¤Ç¤¹¡£´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÂ£¼ýÏÅ¤Ê¤ÉÉÔÀµ¤ÊÊýË¡¤Ç¤ª¶â¤ò½¸¤á¤ëÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÌÜÅª¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â°æ¹¯¹ÔÊÛ¸î»Î
¡Öºâ»ºÅª²ÁÃÍ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¤¹¤ë¤È²Ö¤Ï°ãË¡À¤¬Äã¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½Ë¤¤²Ö¤Ê¤É¤Ë¤ÏÁ÷¤ê¼ç¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ìÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òµö¤¹¤ÈÃÏÈ×ÇÝÍÜ¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÁØ¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤Î¤¿¤á¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ç¤ÏÁªµó¤Ç¤ÎÇã¼ý¹Ô°Ù¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Áªµó¤ËÄ¾ÀÜ¤Î´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¶âÁ¬Åù¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥±¡¼¥¹¢¡¡»ÔµÄ¤¬Áªµó¶è³°¤ÎÅ¹¤Ë³«Å¹½Ë¤¤
¡Ø¡û¡û¸©¢¤¢¤»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯²ñ¼Ò¤¬ÅÔÆâ¤Ç°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ªÅ¹¤¬³«¶È¤¹¤ë»þ¤Ë¢¤¢¤»Ô¤Î»ÔµÄ¤¬¤ª½Ë¤¤¤Î²Ö¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°ãË¡¤Ê´óÉÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù
¹â°æ¹¯¹ÔÊÛ¸î»Î
¡ÖÁ°Äó¤È¤·¤ÆÃ¯¤¬²Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅ¹¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¢¤¢¤»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Ë¡¿Í¤È¤·¤Æ¤Î²ñ¼Ò¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢»ÔµÄ¤ÏÁªµó¶èÆâ¤Î²ñ¼Ò¤Ë²Ö¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸Î°Õ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡È´óÉÕ¤Î¶Ø»ß¡É°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â°æ¹¯¹ÔÊÛ¸î»Î
¡Ö¸Î°Õ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï»ÔµÄ¤ÎÇ§¼±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£»ÔµÄ¤¬Áªµó¶èÆâ¤Î²ñ¼Ò¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Áªµó¶è³°¤ÎÅÔÆâ¤ÎÅ¹¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È»×¤¤²Ö¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¸Î°Õ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢Áªµó¶èÆâ¤Î²ñ¼Ò¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Å¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸Î°Õ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ººá¤ËÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£µÄ°÷¤«¤é¹áÅµ¤ä²Ö¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â¦¤âºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡©
°ìÊý¤Ç¡¢È³¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´óÉÕ¤ò¤·¤¿À¯¼£²È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ã±¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÈ³¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¾¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÊý¤«¤é´óÉÕ¤òµá¤á¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢È³¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£²È¤ËÂÐ¤·¤Æ´óÉÕ¤ò´«Í¶¤·¤¿¤êÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¶¼¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ´óÉÕ¤ò´«Í¶¤·¤¿¤êÍ×µá¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢1Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¶Øîþ¤Þ¤¿¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¡ÖÅÜ¤ê¡×¤ä¡Ö¥®¥â¥ó¡×¡ÖÉÔÀµ¡×¤ä¡ÖÉÔ¾Í»ö¡×¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯Ä´ºº¡¦¼èºà¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÆü¥Æ¥ìÄ´ººÊóÆ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë