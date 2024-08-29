　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43582.48　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42874.73　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42287.84　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41907.21　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41490.79　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40556.23　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40553.28　　均衡表雲上限(日足)
40231.93　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40106.86　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40021.89　　均衡表雲下限(日足)
38824.61　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38722.93　　26週移動平均線
38646.19　　75日移動平均線
38556.65　　13週移動平均線

38362.53　　★日経平均株価29日終値

38284.74　　6日移動平均線
38062.92 　　新値三本足陰転値
37871.16　　均衡表転換線(日足)
37339.00　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37327.13　　200日移動平均線
37093.00　　25日移動平均線
36881.37　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表転換線(週足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36258.05　　均衡表雲上限(週足)
35955.07　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35399.70　　均衡表基準線(日足)
35361.39　　ボリンジャー:-1σ(25日)
35206.10　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34571.14　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33629.77　　ボリンジャー:-2σ(25日)
33552.52　　均衡表雲下限(週足)
33530.82　　ボリンジャー:-3σ(13週)
31898.16　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　94.15(前日90.89)
ST.Slow(9日)　　92.70(前日92.59)

ST.Fast(13週)　 63.06(前日63.09)
ST.Slow(13週)　 51.13(前日51.14)

［2024年8月29日］

株探ニュース