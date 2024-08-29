

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43582.48 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42874.73 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42287.84 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41907.21 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41490.79 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40556.23 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40553.28 均衡表雲上限(日足)

40231.93 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40106.86 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40021.89 均衡表雲下限(日足)

38824.61 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38722.93 26週移動平均線

38646.19 75日移動平均線

38556.65 13週移動平均線



38362.53 ★日経平均株価29日終値



38284.74 6日移動平均線

38062.92 新値三本足陰転値

37871.16 均衡表転換線(日足)

37339.00 ボリンジャー:-1σ(26週)

37327.13 200日移動平均線

37093.00 25日移動平均線

36881.37 ボリンジャー:-1σ(13週)

36791.45 均衡表転換線(週足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36258.05 均衡表雲上限(週足)

35955.07 ボリンジャー:-2σ(26週)

35399.70 均衡表基準線(日足)

35361.39 ボリンジャー:-1σ(25日)

35206.10 ボリンジャー:-2σ(13週)

34571.14 ボリンジャー:-3σ(26週)

33629.77 ボリンジャー:-2σ(25日)

33552.52 均衡表雲下限(週足)

33530.82 ボリンジャー:-3σ(13週)

31898.16 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 94.15(前日90.89)

ST.Slow(9日) 92.70(前日92.59)



ST.Fast(13週) 63.06(前日63.09)

ST.Slow(13週) 51.13(前日51.14)



［2024年8月29日］



株探ニュース

