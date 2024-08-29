【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(29日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43582.48 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42874.73 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42287.84 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41907.21 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41490.79 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40556.23 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40553.28 均衡表雲上限(日足)
40231.93 ボリンジャー:＋1σ(13週)
40106.86 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40021.89 均衡表雲下限(日足)
38824.61 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38722.93 26週移動平均線
38646.19 75日移動平均線
38556.65 13週移動平均線
38362.53 ★日経平均株価29日終値
38284.74 6日移動平均線
38062.92 新値三本足陰転値
37871.16 均衡表転換線(日足)
37339.00 ボリンジャー:-1σ(26週)
37327.13 200日移動平均線
37093.00 25日移動平均線
36881.37 ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45 均衡表転換線(週足)
36791.45 均衡表基準線(週足)
36258.05 均衡表雲上限(週足)
35955.07 ボリンジャー:-2σ(26週)
35399.70 均衡表基準線(日足)
35361.39 ボリンジャー:-1σ(25日)
35206.10 ボリンジャー:-2σ(13週)
34571.14 ボリンジャー:-3σ(26週)
33629.77 ボリンジャー:-2σ(25日)
33552.52 均衡表雲下限(週足)
33530.82 ボリンジャー:-3σ(13週)
31898.16 ボリンジャー:-3σ(25日)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 94.15(前日90.89)
ST.Slow(9日) 92.70(前日92.59)
ST.Fast(13週) 63.06(前日63.09)
ST.Slow(13週) 51.13(前日51.14)
［2024年8月29日］
株探ニュース