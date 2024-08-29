¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º½é¾·½¸¡¦Ë¾·î¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¡¡¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï29Æü¡¢WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÃæ¹ñÀï¡Ê9·î5Æü¡¢ºë¥¹¥¿¡Ë¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¡ÊÆ±10Æü¡¢¥ê¥Õ¥¡¡¼¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼27¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿U¡½23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎDF¹â°æ¹¬Âç¡Ê19¡áÀîºêF¡Ë¤¬AÂåÉ½½é¾·½¸¡£J1¼ó°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤«¤é¤ÏDFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡Ê22¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤·¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢2¿Í¤ò½é¾·½¸¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÇÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉ¾²Á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¹â°æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤Þ¤À´°À®¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Áª¼ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ë¾·î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤ï¤ìÊý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Î¤È¤³¤í´ÆÆÄ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¾å²¼Æ°¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÇ½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â´Ø¤ï¤ì¤ë¡£¤È¤¤Ë¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ê¡¢¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯²Ì´º¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´°À®¤·¤¿Áª¼ê¤È»×¤Ã¤Æ¾·½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤·¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£