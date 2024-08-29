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気象台は、午後3時32分に、大雨警報（土砂災害）を佐那河内村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】徳島県・佐那河内村に発表

徳島県では、土砂災害に警戒してください。南部では、低い土地の浸水や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■阿南市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　60mm

□波浪警報
　29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■美馬市木屋平
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■佐那河内村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■神山町
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■牟岐町
□波浪警報
　29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■美波町
□波浪警報
　29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■海陽町
□波浪警報
　29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m