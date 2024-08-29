【大雨警報】徳島県・佐那河内村に発表
気象台は、午後3時32分に、大雨警報（土砂災害）を佐那河内村に発表しました。
徳島県では、土砂災害に警戒してください。南部では、低い土地の浸水や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■阿南市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 60mm
□波浪警報
29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■佐那河内村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■神山町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■牟岐町
□波浪警報
29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■美波町
□波浪警報
29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■海陽町
□波浪警報
29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m