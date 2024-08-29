気象台は、午後3時32分に、大雨警報（土砂災害）を佐那河内村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】徳島県・佐那河内村に発表

徳島県では、土砂災害に警戒してください。南部では、低い土地の浸水や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■阿南市

□大雨警報

・土砂災害

30日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

1時間最大雨量 60mm



□波浪警報

29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 6m





■美馬市木屋平□大雨警報・土砂災害30日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）■佐那河内村□大雨警報【発表】・土砂災害30日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）■神山町□大雨警報・土砂災害30日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）■牟岐町□波浪警報29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■美波町□波浪警報29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■海陽町□波浪警報29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m