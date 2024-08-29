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気象台は、午後3時32分に、洪水警報を長洲町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を長洲町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】熊本県・長洲町に発表

熊本県では、土砂災害や暴風に警戒してください。熊本、天草・芦北、球磨地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。熊本、天草・芦北地方では、高波や高潮に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■熊本市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夕方

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　風向　南東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　3m

■八代市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夕方

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　風向　南東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　3m

□高潮警報
　29日21時頃にかけて警戒
　ピーク時間　29日18時頃
　予想最高潮位　3.4m

■人吉市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■荒尾市
□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　風向　南東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　3m

■水俣市
□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　風向　南東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　3m

■玉名市
□大雨警報
・土砂災害
　29日夜遅くから30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　風向　南東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　3m

■山鹿市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■菊池市
□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■宇土市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夜遅く

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　風向　南東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　3m

■上天草市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　風向　南東
・陸上
　最大風速　30m/s
・内海
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　3m

□高潮警報
　29日21時頃にかけて警戒
　ピーク時間　29日18時頃
　予想最高潮位　2.7m

■宇城市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夜遅く

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　風向　南東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　3m

□高潮警報
　29日21時頃にかけて警戒
　ピーク時間　29日18時頃
　予想最高潮位　3.6m

■阿蘇市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■天草市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夕方

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・内海
　最大風速　30m/s
・外海
　最大風速　35m/s

□波浪警報
　30日昼前にかけて警戒
・内海
　予想最大波高　3m
・外海
　予想最大波高　6m

■合志市
□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■美里町
□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■玉東町
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夕方

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■南関町
□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■長洲町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夜遅くから30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

□洪水警報【発表】
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　風向　南東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　3m

■和水町
□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■大津町
□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■菊陽町
□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■南小国町
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■小国町
□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■産山村
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■高森町
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■西原村
□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■南阿蘇村
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■御船町
□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■嘉島町
□大雨警報
・土砂災害
　29日夜遅くから30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夜遅く

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■益城町
□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■甲佐町
□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■山都町
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夕方

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜遅く
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■氷川町
□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　風向　南東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　3m

■芦北町
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　風向　南東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　3m

■津奈木町
□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　風向　南東
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　予想最大波高　3m

■錦町
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■多良木町
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夕方

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■湯前町
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■水上村
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夕方

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■相良村
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　29日夕方

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■五木村
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夕方

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■山江村
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　29日夕方

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■球磨村
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　29日夕方

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■あさぎり町
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃

□洪水警報
　30日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夜のはじめ頃
　風向　南東
　最大風速　25m/s

■苓北町
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　29日夕方

□暴風警報
　30日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　29日夕方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・外海
　最大風速　35m/s
□波浪警報
　30日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m