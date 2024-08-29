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気象台は、午後3時27分に、大雨警報（土砂災害）を美馬市木屋平、神山町に発表しました。また波浪警報を阿南市、牟岐町、美波町、海陽町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】徳島県・美馬市木屋平、神山町に発表

徳島県では、土砂災害に警戒してください。南部では、低い土地の浸水や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■阿南市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　60mm

□波浪警報【発表】
　29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■美馬市木屋平
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■神山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■牟岐町
□波浪警報【発表】
　29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■美波町
□波浪警報【発表】
　29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■海陽町
□波浪警報【発表】
　29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m