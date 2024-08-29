【台風10号】JR九州 30日の熊本県内の運転計画(29日午後1時現在)
台風10号の影響によりJR九州の熊本県内の運転計画
【30日】(29日午後1時現在)
▼九州新幹線
・博多～熊本
始発から終日運転見合わせ
・熊本～鹿児島中央
始発から終日運転見合わせ
▼特急列車･D&S列車
〇｢あそ｣
・熊本～宮地
全列車運休
＊31日も始発から運休の可能性あり
〇九州横断特急
・熊本～別府
全列車運休
＊31日も始発から運休の可能性あり
〇｢かわせみ やませみ｣
・熊本～宮地
全列車運休
＊31日も始発から運休の可能性あり
〇｢あそぼーい!｣
・熊本～別府
全列車運休
＊31日も始発から運休の可能性あり
〇｢A列車で行こう｣
・熊本～三角)
全列車運休
＊31日も始発から運休の可能性あり
〇鹿児島線
・門司港～八代
始発から終日運転見合わせ
＊31日も始発から運転見合わせの可能性あり
〇豊肥線
・熊本～大分
始発から終日運転見合わせ
＊31日も始発から運転見合わせの可能性あり
〇肥薩線
・八代～人吉
八代～葉木間、一勝地～人吉間でのタクシー輸送は取りやめ
〇三角線
・宇土～三角
始発から終日運転見合わせ
＊31日も始発から運転見合わせの可能性あり