2024年も下半期に入り、早くも2025年度のダイアリーが発売され始めました。1年間使うものだからこそ、自分に合ったベストなものを選びたいですよね。先日行われたロフトの展示会では、個性豊かなダイアリーが集結。その中からビジネスパーソンにおすすめの新作ダイアリーをリサーチしてきました。2025年らしく干支をデザインした手帳が豊富ロフトで2025年版のダイアリーをチェック

ロフトでは8月中旬から2025年版のダイアリーを順次販売し、9月初旬より最大規模にて展開が始まります。展示会を覗いてみると、スケジュール機能はもちろんのこと、TO DO管理に特化したタイプや、初心者でも始めやすい日付が入っていないライフログダイアリーが多く見受けられました。手帳派の人もアプリ派の人も併用しやすいアイテムが今期の特徴のようです。まずチェックしたのは、2025年らしい干支のヘビデザイン。マトカからは、ゆるカワで見る度にほっこりするイラストのダイアリーが登場します。干支デザインのダイアリー(1,078〜2,420円)マトカで展開されるのは、B6サイズのウィークリータイプとマンスリータイプ。ウィークリータイプは、8時から24時の時間軸付きのレフト式と、絵日記風のイラストや食事のレコーディングなど、自分次第で用途が変えられるブロック式の2仕様が並んでいました。ブロック式のウィークリータイプマンスリータイプは、月ごとに飾り枠とワンポイントのデザインが変わるコンパクト式と、月ごとに背景色と飾り枠が変わるカラー式の2種類。豊富なデザインとタイプから自分好みのものを選べそうです。カラー式のマンスリータイプ大人気のロルバーンからは、ロフト限定柄のヘビデザインが発売に。レッドとゴールドの2色展開とどちらも縁起の良さが伝わってきます。ロルバーンダイアリー(1,738円)サイズはB6に近いLサイズでマンスリータイプ。月刊ページの後ろにはライフログにも適した方眼のメモがたっぷりとついています。デザインのカラーに合わせてリングに固定するブックマーク(440円)を用いれば、使いたいページへすぐにアクセスが可能です。カラバリと機能性を兼ね備えたビジネスシーンにぴったりな手帳もNOLTYの中でもビジネスユースにぴったりな「キャレルシリーズ」からは、バイカラーのロフト限定色が多数ラインアップしました。NOLTY キャレルシリーズ(2,101〜2,354円)リニューアルを果たしたベルト付きタイプは、スナップが2つついておりペンの収納も可能。全体的にくすみカラーと大人でも使いやすい落ち着いたカラーがポイントです。シリーズが豊富なのもNOLTYならでは自由度が高く、たくさん書き込みたい人におすすめしたいのが、SUNNYのウィークリータイプ。週ごとのページには下半分ほどが方眼のメモスペースになっているので、TO DOリストにするなど自由な使い方が可能です。ウィークリータイプ(スタンダードカバー 3,465円/トラッドカバー 3,905円)ウィークリータイプ以外にもマンスリーとフリーデイリーの全3種類を展開。カラーバリエーションも豊富で、中でもトラッドカバーの金具はゴールドと上品な印象を醸し出します。TO DO 管理に特化したフリーログダイアリー今期多く登場したのが、スマホでスケジュールを管理している人も、手帳を使っている人も併用できるフリーログダイアリーです。isshoni.からは3ヶ月分の予定やTO DOライフログを記入できる「ノートブック デイログ」が登場。ロフト限定カラーとしてイエローもラインアップしました。isshoni. ノートブック デイログ イエロー(1,485円)見開き1ページで毎日の予定やログ、TO DOなどを書いてタスク管理や記録を残せる使用に。表紙は四季をイメージしたカラー展開なので、季節やその時の気分に合ったものをチョイスして楽しめます。1年を通して使いたい人にはグリーティングジャーナルの「TO DO ジャーナル」がおすすめ。月間ブランク12ヶ月、TO DOリスト200ページとたくさん書けるのに120gと軽量。コンパクトに持ち歩けます。グリーティングジャーナル TO DO ジャーナル(1,320円)カラーバリエーションは無地のものもあれば、“Well done”や“Mission Complete”など励みの言葉が描かれているものも。ポジティブな気持ちを与えてくれる一冊になりそうです。ログをサポートする便利なツールも登場展示会では、よりライフログを充実させるツールも展開されていました。ミドリからは、ペンでなぞるだけで月間カレンダーが書けるテンプレート「カレンダー テンプレート」を展開。裏面に滑り止めがついており、ずれにくいのが特徴です。ミドリ カレンダー テンプレート(S 858円/M 1,056円/L 1,518円)同社からは、3色が1本にまとまった連結式のドットペン「ジョイン ドッツ」も登場。丸型のペン先をスタンプのように押せばドットに、線を引けばマーカーのように仕様することも可能です。ミドリ ジョイン ドッツ(594円)また、サンスター文具からは、同じ柄が5色セットになったスタンプ「スティッキールスタンプ」が9月上旬より発売します。ドットやチェックボックスのような四角形、ハートなどのシンプルなデザインで、タスク管理やデコレーションにもぴったりです。サンスター文具 スティッキールスタンプ(825円)ロフトで取り扱う2025年のダイアリーは、9月1日より全国のロフトおよびオンラインストアで順次拡大していきます。今回紹介したものはごく一部なので、お気に入りの1冊を見つけにぜひ店舗に立ち寄ってみてくださいね。吉川夏澄 よしかわかすみ アパレル、スポーツジムのインストラクターをなどを経験し、現在はOLライターとしても活動中。ファッションをはじめ、コスメ、スキューバダイビング、美食、辛いもの……など幅広い興味を記事として投稿中。 instagram : kassunne67 この著者の記事一覧はこちら