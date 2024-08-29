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03. BANTAM
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06. ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼
07. Golden Road
08. ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë
09. Chateau Blanc
10. ²æ¤¬º²¤ÎÍå¿Ë
11. VIVA!
12. ¤¢¤ÎÌ¿¤³¤ÎÌ¿
13. ¶õÌ´
14. oh my love
15. Stray Hearts
16. Sẽno de Revolution
17. CHAIN
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19. YELLOW
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23. Okay
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Keyboard¡§Sam Pomanti
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