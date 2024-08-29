【洪水警報】熊本県・荒尾市、玉名市に発表
気象台は、午後3時20分に、洪水警報を荒尾市、玉名市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を玉名市、嘉島町に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】熊本県・荒尾市、玉名市に発表
熊本県では、土砂災害や暴風に警戒してください。熊本、天草・芦北、球磨地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。熊本、天草・芦北地方では、高波や高潮に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■熊本市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夕方
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
風向 南東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 3m
■八代市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夕方
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
風向 南東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 3m
□高潮警報
29日21時頃にかけて警戒
ピーク時間 29日18時頃
予想最高潮位 3.4m
■人吉市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■荒尾市
□洪水警報【発表】
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
風向 南東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 3m
■水俣市
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
風向 南東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 3m
■玉名市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夜遅くから30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
□洪水警報【発表】
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
風向 南東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 3m
■山鹿市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜遅く
風向 南東
最大風速 25m/s
■菊池市
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜遅く
風向 南東
最大風速 25m/s
■宇土市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
風向 南東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 3m
■上天草市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
風向 南東
・陸上
最大風速 30m/s
・内海
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 3m
□高潮警報
29日21時頃にかけて警戒
ピーク時間 29日18時頃
予想最高潮位 2.7m
■宇城市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
風向 南東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 3m
□高潮警報
29日21時頃にかけて警戒
ピーク時間 29日18時頃
予想最高潮位 3.6m
■阿蘇市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■天草市
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夕方
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・内海
最大風速 30m/s
・外海
最大風速 35m/s
□波浪警報
30日昼前にかけて警戒
・内海
予想最大波高 3m
・外海
予想最大波高 6m
■合志市
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜遅く
風向 南東
最大風速 25m/s
■美里町
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■玉東町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夕方
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜遅く
風向 南東
最大風速 25m/s
■南関町
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜遅く
風向 南東
最大風速 25m/s
■長洲町
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
風向 南東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 3m
■和水町
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜遅く
風向 南東
最大風速 25m/s
■大津町
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜遅く
風向 南東
最大風速 25m/s
■菊陽町
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜遅く
風向 南東
最大風速 25m/s
■南小国町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■小国町
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■産山村
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■高森町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■西原村
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜遅く
風向 南東
最大風速 25m/s
■南阿蘇村
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■御船町
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜遅く
風向 南東
最大風速 25m/s
■嘉島町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夜遅くから30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 29日夜遅く
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜遅く
風向 南東
最大風速 25m/s
■益城町
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜遅く
風向 南東
最大風速 25m/s
■甲佐町
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜遅く
風向 南東
最大風速 25m/s
■山都町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夕方
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜遅く
風向 南東
最大風速 25m/s
■氷川町
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
風向 南東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 3m
■芦北町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
風向 南東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 3m
■津奈木町
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
風向 南東
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
予想最大波高 3m
■錦町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■多良木町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夕方
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■湯前町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■水上村
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夕方
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■相良村
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 29日夕方
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■五木村
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夕方
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■山江村
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 29日夕方
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■球磨村
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 30日明け方
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■あさぎり町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
□洪水警報
30日昼前にかけて警戒
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夜のはじめ頃
風向 南東
最大風速 25m/s
■苓北町
□大雨警報
・土砂災害
30日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 29日夕方
□暴風警報
30日昼前にかけて警戒
ピーク時間 29日夕方
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・外海
最大風速 35m/s
□波浪警報
30日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m