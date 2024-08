【ゲームアイテム配布】受取期間:8月28日16時~10月27日23時59分

NCSOFTは、8月28日10時に正式サービスを開始したAndroid/iOS/PC(NCSOFTの独自プラットフォームPURPLEを経由)用ドラマティック縁バトルRPG「護縁(ごえん)」が、日本/韓国/台湾でストアランキング1位を獲得したことを記念してゲーム内で使用できるアイテムを配布している。

配布されるアイテムは、「特殊英雄確定募集券」1個、「英雄募集牌」10個、「豊富な金貨袋」2個。ゲーム内の郵便で受け取ることができる。受取期間は10月27日23時59分まで。

HOYEONTM or 護縁TM is a trademark of NCSOFT Corporation. (C) 2024 NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.