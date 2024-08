【東京おもちゃショー2024】開催期間:8月29日~30日(商談見本市) 8月31日~9月1日(一般公開) 会場:東京ビッグサイト(東京都江東区有明 3-11-1)入場料:小学生以下無料・高校生以上1,800円

ハピネットは、開催中のイベント「東京おもちゃショー2024」にてトイラジコン「R/C バック・トゥ・ザ・フューチャー part1 タイムマシン」を展示している。

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー part1」に登場するタイムマシンが1/20サイズのトイラジコンになって登場。今回の展示では特徴的なドア開閉の様子など、商品の造形をパッケージと共に様々な角度から確認できた。

発売は12月を予定し、価格は7,678円となる。

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.