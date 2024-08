キタンクラブから、 mofusandとサンリオキャラクターズがコラボした「なりきりフィギュア2」がカプセルトイで登場!

「mofusand×サンリオキャラクターズ なりきりフィギュア2」(1回 500円(税込)/全5種)が、全国のカプセルトイ売り場で2024年8月30日(金)から順次発売します。

第1弾も大好評! LINEスタンプやSNSで話題の「mofusand×サンリオキャラクターズ」のフィギュアに第2弾が登場です。

イラストレーター・ぢゅの氏による「mofusand」の猫のキャラクターと、サンリオのキャラクターたちがコラボしたデザインで、猫の毛並みや手に持ったフルーツの造形・質感等、細部までこだわり抜き立体化!

▲ハンギョドン

▲マイメロディ

▲ハローキティ

▲クロミ

▲あひるのペックル

個性あふれるポーズでそれぞれフルーツを抱え、サンリオキャラクターズになりきったにゃんこたちはどこから見てもジューシーな可愛さ♪

第1弾と合わせて並べて飾っても楽しめる、コレクションしたくなるアイテムです。

商品概要

商 品 名:mofusand×サンリオキャラクターズ なりきりフィギュア 2

価 格:1 回 500 円 (税込)/全 5 種

発 売 日:2024 年 8 月 30 日(金)

商 品 名:※地域により多少異なる場合がございます

サ イ ズ:約 40~55mm

対象年 齢:15 歳以上

商品サイト :kitan.jp/products/ mofusand_sanrio_narikiri2/

(C)mofusand

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653133

