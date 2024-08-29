【速報】伊東純也選手が復帰！サッカー日本代表、W杯アジア最終予選へ　刑事告訴は「不起訴」アジアカップ途中離脱から約半年ぶり

日本サッカー協会は２９日、２０２６年北中米ワールドカップを目指すアジア最終予選（中国戦・バーレーン戦）のメンバーを発表。フランスのスタッド・ランスに所属するＦＷ伊東純也選手が選ばれました。



伊東純也選手は、女性２人から「性的暴行を受けた」と刑事告訴されていましたが、大阪地検が今月「不起訴処分」としていました。



日本サッカー協会は今年２月、「伊東純也選手に関する一部報道について、事実関係の内容について当事者の主張が異なっていると理解しており、慎重な対応が求められる。」などと発表。





「伊東選手本人の心身のコンディションを考慮した結果、チームを離れることを決定しました。」として、カタールで開催中だったアジアカップから途中離脱していました。代表復帰はそれ以来となる約６か月ぶりです。日本代表は最終予選Ｃ組に入り、オーストラリアやサウジアラビア、バーレーン、中国、インドネシアとワールドカップの出場権を争います。【サッカー日本代表メンバー】ＧＫ大迫敬介 サンフレッチェ広島谷晃生 ＦＣ町田ゼルビア鈴木彩艶 パルマ・カルチョＤＦ長友佑都 ＦＣ東京谷口彰悟 シントトロイデン板倉滉 ボルシア・メンヘングラートバッハ中山雄太 ＦＣ町田ゼルビア町田浩樹 ユニオン・サンジロワーズ菅原由勢 サウサンプトン望月ヘンリー海輝 ＦＣ町田ゼルビア高井幸大 川崎フロンターレＭＦ／ＦＷ遠藤航 リバプールＦＣ伊東純也 スタッド・ランス浅野拓磨 ＲＣＤマジョルカ南野拓実 ＡＳモナコ守田英正 スポルティングＣＰ鎌田大地 クリスタル・パレス三笘薫 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンＦＣ小川航基 ＮＥＣナイメヘン前田大然 セルティック旗手怜央 セルティック堂安律 ＳＣフライブルク上田綺世 フェイエノールト田中碧 フォルトゥナ・デュッセルドルフ中村敬斗 スタッド・ランス久保建英 レアル・ソシエダード細谷真大 柏レイソル