【速報】伊東純也選手が復帰！サッカー日本代表、W杯アジア最終予選へ 刑事告訴は「不起訴」アジアカップ途中離脱から約半年ぶり
日本サッカー協会は２９日、２０２６年北中米ワールドカップを目指すアジア最終予選（中国戦・バーレーン戦）のメンバーを発表。フランスのスタッド・ランスに所属するＦＷ伊東純也選手が選ばれました。
伊東純也選手は、女性２人から「性的暴行を受けた」と刑事告訴されていましたが、大阪地検が今月「不起訴処分」としていました。
日本サッカー協会は今年２月、「伊東純也選手に関する一部報道について、事実関係の内容について当事者の主張が異なっていると理解しており、慎重な対応が求められる。」などと発表。
代表復帰はそれ以来となる約６か月ぶりです。
日本代表は最終予選Ｃ組に入り、オーストラリアやサウジアラビア、バーレーン、中国、インドネシアとワールドカップの出場権を争います。
【サッカー日本代表メンバー】
ＧＫ
大迫敬介 サンフレッチェ広島
谷晃生 ＦＣ町田ゼルビア
鈴木彩艶 パルマ・カルチョ
ＤＦ
長友佑都 ＦＣ東京
谷口彰悟 シントトロイデン
板倉滉 ボルシア・メンヘングラートバッハ
中山雄太 ＦＣ町田ゼルビア
町田浩樹 ユニオン・サンジロワーズ
菅原由勢 サウサンプトン
望月ヘンリー海輝 ＦＣ町田ゼルビア
高井幸大 川崎フロンターレ
ＭＦ／ＦＷ
遠藤航 リバプールＦＣ
伊東純也 スタッド・ランス
浅野拓磨 ＲＣＤマジョルカ
南野拓実 ＡＳモナコ
守田英正 スポルティングＣＰ
鎌田大地 クリスタル・パレス
三笘薫 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンＦＣ
小川航基 ＮＥＣナイメヘン
前田大然 セルティック
旗手怜央 セルティック
堂安律 ＳＣフライブルク
上田綺世 フェイエノールト
田中碧 フォルトゥナ・デュッセルドルフ
中村敬斗 スタッド・ランス
久保建英 レアル・ソシエダード
細谷真大 柏レイソル