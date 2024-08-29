¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕÍ½Áª¤Ë»°ãø¡¢°ËÅì¤é¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡¢¥³¡¼¥Á¤ËÄ¹Ã«Éô»á
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï29Æü¡¢9·î¤Ë»Ï¤Þ¤ë2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªCÁÈ¤ÎÃæ¹ñÀï¡Ê5Æü¡¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤È¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¡Ê10Æü¡¦¥ê¥Õ¥¡¡¼¡á¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Ë»°ãø¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤é27¿Í¤òÁª¤ó¤À¡£1¡Á2·î¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×´ü´ÖÃæ¤Ë°ìÉô¤ÇÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ÆÂåÉ½¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿°ËÅì¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤âÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡22ºÐ¤ÎË¾·î¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤È¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç19ºÐ¤Î¹â°æ¡ÊÀîºê¡Ë¤¬½éÁª½Ð¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤ÎÄ¹Ã«Éô»á¤¬¥³¡¼¥Á¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÀï¤Ã¤¿Á°²ó¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤â½àÈ÷¤Ë¤Ì¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ½éÀï¤Ë¤ÏÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï8.5¡£ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï18¥Á¡¼¥à¤¬3ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Û¡¼¥à¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¡¼Êý¼°¤ÇÁè¤¦¡£³ÆÁÈ2°Ì¤Þ¤Ç¤¬WÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢3¡¢4°Ì¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï8Âç²ñÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£