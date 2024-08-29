【台風10号】商業施設への影響

写真拡大

台風10号による熊本県内のスーパーなど商業施設の状況(29日午前2時現在)

▼鶴屋百貨店
・29日と30日　休館

▼サクラマチクマモト
・29日と30日　休館

▼アミュプラザくまもと
・29日と30日　休館

▼鮮ど市場（県内11店舗）
・29日と30日　全店で臨時休業

▼ゆめマート
・29日　天草地域･人吉球磨地域で休店
・30日　八代･宇土･宇城･菊陽で休店
　（HPの店舗ごとに状況確認を）

▼イオン
・29日
【臨時休業】錦店、天草店
【11時閉店】熊本店
【12時閉店】大津店、宇城店、八代店、熊本中央店
　　　　　　＊宇城店の専門店は臨時休業

▼マックスバリュ
・29日
【臨時休業】 COCOSA B1
【12時閉店】国府店、永江団地店、桜山店、御幸笛田店、長嶺店、
　　　　　　サンロードシティ熊本店、新託麻店、内坪井店、八代店、
　　　　　　荒尾店、新戸島店、田崎店、みずき台店

▼イワサキエース
・29日　午前9時30分～正午までの営業
・30日　正午から営業～各店舗の閉店時間まで

▼ドラッグストアコスモス
・29日　県内全店で休業

※今後の台風の影響で、状況が変わる可能性があります。詳しくはそれぞれの店舗のウェブサイトなどを確認してください。