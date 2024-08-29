¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¸µÉ×¡¦Â¼ÅÄ½¼¡¢°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤Ï¤é¤ï¤¿¼Ñ¤¨¤¯¤ê¡×¡Ö´é¤âÌ¾Á°¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
21Ç¯¤Ë35ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î¸µÉ×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥Â¼ÅÄ½¼¡Ê47¡Ë¤¬29Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°ÕÌ£¿¼Ä¹¤ÊÅê¹Æ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
Â¼ÅÄ¤Ï¡Öµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢28Æü¤Ë¤Ï¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤È¿¿·õ¸òºÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÇÐÍ¥Á°»³¹äµ×¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤¬¡Ö½µ´©½÷ÀPRIME¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤è¡£²¿¤À¤í¤¦¤³¤Î¤¤â¤Á¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤Ï¤é¤ï¤¿¼Ñ¤¨¤¯¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦´¶¤¬¸«¤¨¸«¤¨¤Ç¤Û¤ó¤È¤ËÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Êò¤ì¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤·±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤·´é¤âÌ¾Á°¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Çµ»ö¤Ë¤â½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Æ±µ»ö¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Á°»³¤µ¤ó¤Ï¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢¿´¿È¤ËÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤·¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢22Ç¯6·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà¼Ò¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤·¤¿¡£33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿2·î7Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¡£27Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©½÷À9¡¿10¹æ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤ò¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î»ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ö¤òÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÆÉ¤·¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£