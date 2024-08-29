台風10号で停電も、携帯各社で通信障害が発生
台風10号の影響を受け、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの通信サービスで障害が発生している。本稿では各社の状況をまとめた。
ドコモ
ドコモは、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県で通信障害が発生している。ドコモ回線を利用するMVNOサービスも含め、音声通信やデータ通信に影響が出ている。緊急通報にも影響しているという。
復旧見通しや原因は確認中。影響エリア 長崎県 長崎市、佐世保市 熊本県 上天草市、天草市、八代市、球磨郡（五木村・球磨村・相良村）、葦北郡芦北町 大分県 佐伯市、国東市、豊後大野市 宮崎県 小林市、日向市 鹿児島県 鹿児島市、いちき串木野市、出水市、南さつま市、南九州市、垂水市、姶良市、日置市、曽於市、枕崎市、薩摩川内市、阿久根市、霧島市、鹿屋市、曽於郡大崎町、薩摩郡さつま町、鹿児島郡三島村、奄美市、大島郡（喜界町・龍郷町）、西之表市、熊毛郡屋久島町、肝属郡（南大隅町・肝付町・錦江町）
KDDI
KDDIは、鹿児島県で通信障害が発生している。大島郡龍郷町については復旧した。au、UQ mobile、povoのほか、au回線を利用するMVNOでも通信サービスに影響が出ている。緊急通報にも影響しているという。
復旧見通しは、現地状況を確認中。原因は、台風の影響による停電および伝送路故障など。影響エリア 鹿児島県 鹿屋市、枕崎市、指宿市、日置市、南さつま市、奄美市、鹿児島郡(三島村、十島村)、肝属郡(錦江町、南大隅町、肝付町)、熊毛郡(中種子町、南種子町)、大島郡喜界町
ソフトバンク
ソフトバンクは、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県で通信障害が発生している。ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOのほか、ソフトバンク回線を利用するMVNOサービス、SoftBank Airなどでも通信サービスに影響が出ている。緊急通報にも影響しているという。
復旧見通しは確認中。原因は、台風の影響による停電および伝送路故障など。影響エリア 長崎県 大村市 熊本県 天草市、球磨郡（錦町、湯前町） 大分県 大分市、由布市、佐伯市 宮崎県 宮崎市、都城市、日南市、小林市、えびの市、児湯郡木城町、東臼杵郡（諸塚村、椎葉村、美郷町） 鹿児島県 鹿児島市、阿久根市、出水市、日置市、南さつま市、奄美市、南九州市、姶良市、肝属郡（錦江町、南大隅町）、熊毛郡（中種子町、南種子町、屋久島町）、大島郡喜界町
楽天モバイル
楽天モバイルは、鹿児島県で通信障害が発生している。大島郡龍郷町については復旧した。Rakuten最強プランのほか、Rakuten Turboでも通信サービスに影響が出ている。緊急通報にも影響しているという。
復旧見通しは確認中。原因は、台風の影響による基地局の停電など。影響エリア 鹿児島県 鹿屋市、枕崎市、指宿市、日置市、南さつま市、奄美市、鹿児島郡（三島村、十島村）、肝属郡（錦江町、南大隅町、肝付町）、熊毛郡（中種子町、南種子町、屋久島町）、大島郡（喜界町）