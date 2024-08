【台風10号】主な公演中止・延期一覧 堂本剛・「24時間テレビ」イベント・LDH「BATTLE OF TOKYO」など＜8月29日時点＞

◆台風10号によりイベント延期 交通機関にも影響

【モデルプレス=2024/08/29】台風10号の影響により、27日以降のイベント開催に影響が出ている。【29日時点での中止・延期公演一覧】気象庁によると、台風の影響により四国地方・九州地方各県に大雨、暴風・強風、波浪警報などを発表しているほか、滋賀県南部に大雨警報、静岡県・三重県・神奈川県にも大雨警報が発令されている。28日に出された特別警報は警報や注意報に切り替えられたが、29日に九州北部地方を北上市、その後進路を東よりに変えて、31日にかけて西日本を東へ進む見込みで、西日本を中心に長い時間にわたって、猛烈な風や非常に強い風が吹き総雨量が多くなる危険性があるとしている。(8月29日12時時点)

◆中止・延期公演

交通機関にも影響が出ており、東海道新幹線では、30日の始発から三島駅〜名古屋駅間の運転を終日取りやめ。山陽新幹線は広島〜博多駅間を概ね29日17時以降運転取りやめに、30日は始発から10時頃にかけて同区間での計画運休を実施する。現在運転を見合わせている九州新幹線は30日も始発から終日運転を見合わせるとしている。ほか、台風の進路や状況により、各線が計画運休や長時間にわたる遅れが生じる可能性があるとしている。・HKT48ひまわり組『逆上がり』公演 8月29日中止・sumika「sumika Live Tour 2023『SING ALONG』8月29日 Zepp Fukuoka公演」8月29日開催見合わせ・プロ野球東京ヤクルトスワローズvs読売ジャイアンツ(神宮球場/29日)中止横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガース(横浜スタジアム/29日)中止広島東洋カープvs東京ヤクルトスワローズ(マツダスタジアム/30日)中止・コブクロ「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 "QUARTER CENTURY"」8月30日愛媛公演、8月31日香川公演中止・Da-iCE「Da-iCE 10th Anniversary Live House Tour 2024」Zepp Fukuoka公演 8月30日延期・EXILE TETSUYAら「EXILE B HAPPY」「ららぽーと愛知東郷 La La B HAPPY SUMMER FES 特別イベント」8月30日中止・櫻坂469th Single『自業自得』発売記念「リアルミート&グリート」「リアルサイン会」京都パルスプラザ会場 8月31日延期・「Japan Trans Nations 2024 Presented by WOWOW PLUS」「Japan Trans Nations 2024 Presented by WOWOW PLUS」9月1日中止・「Slow LIVE '24 in 池上本門寺」8月30日〜9月1日公演中止・ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス」山口公演 8月31日中止・「別府温泉ぶっかけフェス2024」(BOB2024)「別府温泉ぶっかけフェス2024」8月31日・9月1日 中止・「RUSH BALL 2024」泉大津フェニックス(大阪府)8月31日・9月1日 中止・中京テレビ「24時間テレビ47」各募金会場での中継・スペシャルライブ(SKE48・BOYS AND MEN・三四郎・四千頭身ら出演予定) 8月31日・9月1日中止・LDH JAPANTHE RAMPAGE、FANTASTICSら出演「BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜」京セラドーム大阪公演 8月31日・9月1日延期または中止・堂本剛ワンマンライブ「堂本剛 平安神宮 奉納演奏 2024」8月30日・8月31日・9月1日中止・ポルノグラフィティ「因島・横浜ロマンスポルノ'24」8月31日中止