【台風10号】通信が利用できない・しづらい地域は
台風10号による通信への影響です。
大手携帯キャリア4社によりますと、午後1時現在、以下の地域で通信が利用できなかったり、利用しづらかったりする状況が発生しているということです。台風10号の影響による停電や伝送路の故障などが原因だとしています。
●NTTドコモ
長崎県の長崎市、佐世保市、熊本県の上天草市、天草市、八代市、五木村、球磨村、相良村、芦北町、大分県の佐伯市、国東市、豊後大野市、宮崎県の小林市、日向市、鹿児島県の鹿児島市、いちき串木野市、出水市、南さつま市、南九州市、垂水市、姶良市、日置市、曽於市、枕崎市、薩摩川内市、阿久根市、霧島市、鹿屋市、大崎町、さつま町、三島村、奄美市、喜界町、龍郷町、西之表市、屋久島町、南大隅町、肝付町、錦江町
●KDDI
大分県の佐伯市、宮崎県の椎葉村、鹿児島県の鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、指宿市、薩摩川内市、日置市、曽於市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、三島村、十島村、さつま町、大崎町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、喜界町
●ソフトバンク
長崎県の大村市、熊本県の天草市、錦町、湯前町、大分県の大分市、由布市、佐伯市、宮崎県の宮崎市、小林市、都城市、日南市、えびの市、木城町、諸塚村、椎葉村、美郷町、鹿児島県の鹿児島市、阿久根市、出水市、日置市、南さつま市、奄美市、南九州市、姶良市、錦江町、南大隅町、中種子町、南種子町、屋久島町、喜界町
●楽天モバイル
鹿児島県の鹿屋市、枕崎市、指宿市、日置市、南さつま市、奄美市、三島村、十島村、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町、喜界町4社とも、該当する地域では緊急通報についても利用できない場合があるとして、固定電話や公衆電話を使うよう呼びかけています。