Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年8月29日（木） 9:00 〜 2024年9月4日（水） 23:59まで「スマイルSALE 季節先取り」を開催中。

現在、三角表示板の代わりに設置できるエーモン（amon）のパープルセーバーや、運転手も同乗者も同時にフルスピード充電ができる Ankerの「PowerDrive 2 Alloy」など、ドライブで活躍するアイテムがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年8月29日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる「Kindle Unlimited」も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ

三角表示板の代わりに設置できる、エーモン（amon）のパープルセーバーが22％オフとお得な価格で販売中！

エーモン(amon) パープルセーバー 三角表示板の代わりに コンパクトで収納しやすい バイクのシート下など (充電式電池使用不可) 停止表示灯 道路交通法施行規則適合品 6910 2,118円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

エーモン(amon) 非常信号灯 発炎筒の代わりに 車検対応 (防滴仕様IPX3相当) ON/OFFスイッチタイプ 6904 赤 739円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

運転手も同乗者も同時にフルスピード充電が可能。 Ankerの「PowerDrive 2 Alloy」をお得に購入できるチャンス！

Anker PowerDrive Speed 2/24W/2ポート/カーチャージャー/PowerIQ対応/iPhone/iPad/Android各種対応 1,100円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN シガーソケット USB C カーチャージャー 2ポート 52.5W【PD30W+SCP22.5W 急速充電】 PD3.0/QC4.0/PPS対応 12V・24V車対応 車載充電器 コンパクトサイズ 軽量 耐久性 車充電器 iPhone15シリーズ/Xperia/Galaxy/Android/iPadなどに対応 898円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker 323 Car Charger (52.5W) (USB PD対応 52.5W 2ポート USB-C カーチャージャー) 【PowerIQ 3.0搭載 / コンパクトサイズ】iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC iPad 各種 その他機器対応 各種対応 2,390円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

エレコム カーチャージャー シガーソケット 24W (1ポート最大12W) USB-A ×2 【 iPhone 13 / 12 / SE (第2世代) / Android 対応 】 ブラック EC-DC03BK 899円 （24％オフ） Amazonで見る PR PR

超強力なマグネットでスマホを傷つけずにしっかり固定！ Philips （フィリップス）の車載スマホホルダーが20％オフとお買い得

Philips (フィリップス) 車載スマホホルダー マグネット magsafeホルダー 超強力吸着 携帯ホルダー 自由調整 片手操作 車用ホルダー 3M粘着テープ 繰り返し利用可能 カー用品 全機種対応 DLK2301B 2,384円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN 車載ホルダー マグネット式 magsafe対応 超強磁力 片手操作 車 スマホホルダー 車 携帯ホルダー エアコン吹き出し口対応 360°回転可能 安定性 取り付け簡単 4.3-7.6インチ対応 iPhone 15/14/Samsung/Xperia/LG/Huaweiなど対応 1,780円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN 車載ホルダー 【エアコン吹き出し口式】 マグネット 超強磁力 360°調整可能 スマホホルダー 片手操作 取り付け簡単 4.5-7.2インチ 多機種対応 1,699円 （クーポン利用で5％オフ） Amazonで見る PR PR

防災セットの必需品！ 水の要らない非常用トイレ「トイレの女神PREMIUM」が38％オフ

どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製 携帯/防災/非常用トイレ 防災グッズ 防災ガイドブック付き (100回) 5,584円 （38％オフ） Amazonで見る PR PR

簡易トイレ 凝固剤 100回分 ポータブルトイレ 抗菌 消臭 防災用品 防災グッズ 防災セット 非常用トイレ 災害用トイレ 非常時 トイレ 携帯トイレ 災害時 断水時 介護用トイレ 固まる におい 安心安全 アウトドア キャンプ 凝固剤（ホワイト） 2,610円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

モシモハック 簡易トイレ 非常用トイレ 携帯トイレ 防災士 製作 日本製 防臭 凝固剤 家族 15年保存 100回分 6,290円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

「スマイルSALE 季節先取り」は、9月4日（水）23時59分まで開催中！

Source:「スマイルSALE 季節先取り」