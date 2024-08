サンリオキャラクターズの景品がナムコ限定で登場するキャンペーン「ナムコdeハロウィン2024 〜アラビアンナイト ファンタジー〜」を開催!

”アラビアンナイト”をモチーフにしたナムコ限定デザインの景品がクレーンゲーム機に登場します☆

namco サンリオ「ナムコdeハロウィン2024 〜アラビアンナイト ファンタジー〜」

期間:2024年9月6日(金)〜10月31日(木)

開催店舗:全国約200店舗の直営アミューズメント施設「ナムコ」、ナムコオンラインクレーン「ナムクレ」

アミューズメント施設「ナムコ」にて、サンリオのキャラクター景品がナムコ限定で登場するキャンペーン「ナムコdeハロウィン2024 〜アラビアンナイト ファンタジー〜」を開催!

アラビアンナイトをモチーフにしたナムコ限定デザインの景品がクレーンゲーム機に登場します。

景品にはクリアポーチやカップ&ソーサーなど、普段使いにぴったりなグッズが展開されます。

さらに、対象クレーンゲーム機に500円を投入、また「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイント分プレイごとに、オリジナル特典をランダムで1つプレゼント。

また、ナムコポイントアプリでキャンペーン対象店舗をフォローされた方は、「限定ショッパー(全3種)」を期間中3枚もらうことができます☆

超BIGぬいぐるみ(全1種)

サイズ:高さ約40cm

アラビアンナイトモチーフの衣装でおめかしした「シナモロール」のぬいぐるみ。

抱きしめることができる大きなサイズのぬいぐるみです。

BIGぬいぐるみ(全2種)

サイズ:高さ約27cm

豪華な衣装がポイントの「マイメロディ」と「クロミ」の2種類が展開されたビッグサイズのぬいぐるみ。

口元にかかるフェイスベールがセクシーなデザインです。

ぬいぐるみ (全3種)

サイズ:高さ約15cm

色違いの衣装を着た「ポチャッコ」「ハンギョドン」「ポムポムプリン」のぬいぐるみ。

コレクションするのにちょうどいいサイズのぬいぐるみです。

マスコット(全6種)

サイズ:高さ約10

持ち歩いて一緒にハロウィンを満喫できる「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ポチャッコ」「ハンギョドン」「ポムポムプリン」のマスコット。

ゴージャスなアラビアン衣装はマスコット限定カラーです。

クリアポーチ(全6種)

サイズ:横約11cm

散らばりやすい小物を入れて持ち歩くのにおすすめなクリアポーチ。

手のひらサイズで普段使いにぴったりな「マイメロディ」「クロミ」「ポチャッコ」「シナモロール」「ハンギョドン」「ポムポムプリン」柄が展開されます。

カップ&ソーサー(全2種)

サイズ:直径約8.5cm

ネイビーとグリーンの2種類で展開される「シナモロール」や「ポチャッコ」「マイメロディ」などがデザインされた、ゴージャスなカップとソーサーのセット。

カフェ&ティータイムを煌びやかに演出するのはもちろん、インテリアとしても楽しめます。

オリジナル特典

キャンペーン期間中、対象クレーンゲーム機に500円を投入、また「ナムコオンラインクレーン」の対象ブースにて500ナムクレポイント分プレイごとに、オリジナル特典をランダムで1つプレゼント。

ハート型のブックマーカーと、アクリルチャームが登場します。

※特典はなくなり次第終了です

ハート型ブックマーカー(全12種)

配布開始日:2024年9月6日(金)

サイズ:約5cm

サンリオのキャラクターがデザインされた、ハート型のブックマーカー。

「マイメロディ」「クロミ」「ポチャッコ」「シナモロール」「ハンギョドン」「ポムポムプリン」のデザインが2種類ずつ展開されています。

ミニアクリルチャーム(全6種)

サイズ:約3cm

ミニサイズのアクリルキーチャーム。

ゴージャスなアラビアン衣装を身にまとった「マイメロディ」「クロミ」「ポチャッコ」「シナモロール」「ハンギョドン」「ポムポムプリン」がラインナップ☆

限定ショッパー(全3種)

キャンペーン期間中、ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローされた方に、「限定ショッパー(全3種)」を期間中3枚プレゼント。

「マイメロディ」と「クロミ」、「ポチャッコ」と「ポムポムプリン」、「ハンギョドン」と「シナモロール」の3種類が展開されます。

好きな絵柄を選ぶことができ、1日にもらえる枚数は1枚までです。

アラビアンナイトをテーマにした、普段使いしやすい景品がサンリオキャラクターデザインで登場。

namcoの「ナムコdeハロウィン2024 〜アラビアンナイト ファンタジー〜」は、2024年9月6日(金)よりスタートです☆

ⓒ ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653805

©Bandai Namco Amusement Inc.

