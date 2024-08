ファミリーマートにて、秋に旬を迎える”お芋”を使ったスイーツが並ぶ「ファミマのおいも掘り2024」を開催!

紅はるかを使用したモンブランなどのスイーツや、芋けんぴなどのお菓子、パンなど16品がラインナップされます☆

ファミリーマート「ファミマのおいも掘り2024」

発売日:2024年9月3日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート

ファミリーマートが継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として、旬のお芋を使った「ファミマのお芋掘り」を開催!

秋の味覚として根強い人気を集めるさつまいもを使用した、秋の恒例キャンペーンとなっています。

2024年も、ねっとり、しっとり、ホクホク食感などバリエーション豊かな食感と味わいが楽しめるお芋スイーツ16種類がラインナップ☆

紅はるかのバスク風チーズケーキ

価格:288円(税込)

紅はるかを使ったバスク風チーズケーキ。

表面は香ばしく、程よい酸味のバスク風チーズケーキと、しっとり甘い紅はるかのスイートポテトを二層仕立てにしたスイーツです。

紅はるかのモンブラン

価格:328円(税込)

紅はるかの焼き芋ペーストを使ったクリーム、ペースト、ソースなどを重ねたモンブラン。

サクサク食感のクランブルや芋ダイスがトッピングされています。

さまざまな味わいと食感を楽しめるモンブランです。

紅はるかのスイートポテトスティック

価格:228円(税込)

ワンハンドで食べられるスイートポテトスティック。

紅はるか本来の味が楽しめる、ねっとり食感が特長です。

底にはさつまいもの皮をイメージした赤紫色のクッキー生地が敷かれています。

紅はるかのスイートポテトサンド

価格:368円(税込)

さつまいもの風味が楽しめるサンドイッチ。

紅はるかのスイートポテトペーストと北海道産のマスカルポーネを使用したホイップクリームを合わせたスイーツサンドです。

ピザサンド さつまいもチーズ(紅はるか)

価格:320円(税込)

紅はるかのダイスとペーストを使用し、モッツアレラ・ゴーダの2種のチーズとハニーメープルを合わせたピザサンド。

お芋の甘さとチーズの塩味の組み合わせを楽しめます。

スイートポテトタルトデニッシュ

価格:168円(税込)

スイートポテトタルトとデニッシュを組み合わせた「スイートポテトタルトデニッシュ」

タルトを敷き詰めたデニッシュ生地に、カスタードと紅あずまの焼き芋ペーストを使用したスイートポテトを絞って焼き上げています。

※沖縄県では価格と仕様が異なります

おいものふんわりもっちパン

価格:145円(税込)

お芋をイメージした赤紫色のパン生地に、紅はるかを使用したおいも風味のクリームとダイス状の紅はるかを折り込んで焼き上げたパン。

ふんわりもっちりとした食感を楽しめます。

※沖縄県では価格と仕様が異なります

さつまいもスティック6本入

価格:178円(税込)

紅はるかのさつまいもペースト入りの生地に、紅はるかのさつまいもクリームを折り込み焼き上げたスティックパン。

前年よりも製品中のさつまいも量を2.6倍(1包装当たり)に増量し、おいもの風味を感じられるように仕立てられたベーカリーです。

※沖縄県では価格と仕様が異なります

紅はるかバウムクーヘン

価格:198円(税込)

紅はるかのペーストを使用した「しっとりなめらか」食感のバウムクーヘン。

さつまいもをイメージし、2色の生地で見た目もさつまいものように仕上げられています。

紅はるかパウンドケーキ

価格:178円(税込)

生地に紅はるかのペーストとダイスを使用した、しっとりとした食感のパウンドケーキ。

さつまいもの甘みと風味を楽しめます。

紅はるかマドレーヌ

価格:178円(税込)

生地中にダイス状へカットした紅はるかと紅はるかパウダーを使用したマドレーヌ。

トッピングされた黒ゴマが、見た目のアクセントになっています。

紅はるかチップス

価格:209円(税込)

国産紅はるかを100%使用し、味付けなしで仕上げたチップス。

厚みにこだわった「バリッ」「カリッ」食感で素材そのままのおいしさを楽しめるチップスです。

紅はるかの芋けんぴ

価格:228円(税込)

茨城県産の紅はるかを細切りにした軽い食感がやみつきになる芋けんぴ。

ほんのり塩味で紅はるか本来の甘みが際立つお菓子です。

いもミルクティー

価格:290円(税込)

小さくカットしたおいもを加えた、食感を楽しめるミルクティー。

紅茶がおいもの甘さと旨みを引き立てます。

たべる牧場やきいも

価格:268円(税込)

食感や見た目の変化も楽しめる「たべる牧場やきいも」

上段は北海道産の牛乳と生クリームを使用したコクのあるミルクアイス、下段は甘くて香ばしいやきいも風アイス、中間層にさつまいもあんを入れたカップアイスです。

やきいも風ソースを追加することで、2023年よりもやきいも感がアップしています。

※一部地域では価格が異なります。

トルコ風アイス やきいもバニラ

価格:178円(税込)

練るともっちりのびーる不思議な食感が楽しめるトルコ風アイスから、やきいもバニラ味が登場。

やきいも味のアイスと優しい甘さのバニラアイスの2つの味わいを楽しめます。

見た目にも楽しく、まるでスイーツのような味わいです。

※一部地域では価格が異なります

ファミリーマートのネットギフトサービス

お申し込み期間:2024年9月3日(火)〜9月30日(月)17:59

「ファミマのお芋掘り」の開催に合わせて、ファミリーマートのネットギフトサービスでもお芋を使ったギフトが展開されます。

OIMO MERCI おいもサブレサンド詰合せ

価格:1,782円(税込)

お芋を使ったサブレサンドのセット。

食べ応え抜群の厚めのサブレ生地と、糖度の高いクリーミーなお芋のコラボレーションを楽しめます。

OIMO MERCI おいも蜜フィナンシェ

価格:1,755円(税込)

濃厚なおいもの薫りのフィナンシェ生地の中にカラメルソースを注ぎ込んだフィナンシェ。

甘い薫りに包まれた濃密なおいもの味わいを堪能できるスイーツです。

大分県特産 甘太くん 干し芋

価格:6,251円(税込)

大分県特産のかんしょ『甘太くん』を蒸して天日で干して作られた干し芋。

添加物を一切使用していない昔ながらの自然食品です。

甘くてねっとりした食感がクセになること間違いなし☆

紅はるかの味わいを堪能できる、秋の味覚”さつまいも”を使ったスイーツやお菓子、パンが登場。

ファミリーマートの「ファミマのおいも掘り2024」は、2024年9月3日(火)よりスタートです☆

