アーセナルで控えに甘んじるイングランド代表GKは今夏クラブを離れる決断を下したようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アーセナル所属のイングランド代表GKアーロン・ラムズデールはサウサンプトンへの移籍が決定したという。



現在26歳のラムズデールはシェフィールド・ユナイテッドU-18出身の選手。これまでにボーンマスやシェフィールド・ユナイテッド、チェスターフィールド、AFCウィンブルドンといった英国クラブを渡り歩いて来た同選手は2021年夏にアーセナルへ完全移籍。当時のアーセナルには現在フラムで活躍する元ドイツ代表GKベルント・レノが在籍していたが見事にスタメンを奪い、守護神に定着。22-23シーズンにはクラブのチャンピオンズリーグ出場権獲得に大きく貢献するなど、充実のシーズンを送っていた。





Ramsdale to the rescue!



