フォルトゥナ・デュッセルドルフに所属する日本代表MFは今夏英国の名門クラブに移籍する可能性がある。



ドイツ紙『BILD』によると、デュッセルドルフ所属の日本代表MF田中碧は28日、チームの全体練習を欠席したという。同選手は現在英2部リーズ・ユナイテッドから正式オファーを受けており、移籍交渉のためにトレーニングを欠席したようだ。



現在25歳の田中は2021年7月に川崎フロンターレからデュッセルドルフにレンタル移籍すると、2022年7月には完全移籍で加入。加入直後から主力として活躍していた同選手はこれまで公式戦通算95試合に出場し、10ゴールを記録。昨季はドイツ2部でリーグ戦24試合に先発出場し、7ゴール3アシストを記録し、チームを3位に導く活躍。惜しくも1部に所属するボーフムとの入れ替え戦に敗れ、昇格は果たせなかったものの、田中の活躍はドイツでも高く評価されていた。





Ao Tanaka | Player out of training as Leeds United concrete offer goes in Not on strike, sounds like protectionhttps://t.co/7IxSlkaqQW #lufc #mot