TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後1時28分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を小田原市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を秦野市、伊勢原市、中井町、大井町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・小田原市に発表

西部では、30日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■小田原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夕方から30日明け方にかけて警戒
・浸水
　30日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　29日夜遅く

■秦野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夕方から30日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　29日昼過ぎ

■伊勢原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夕方から30日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　30日未明

■中井町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夕方から30日明け方にかけて警戒

■大井町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夕方から30日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　29日夜遅く

■松田町
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒

■山北町
□大雨警報
・土砂災害
　30日明け方にかけて警戒