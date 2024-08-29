【大雨警報】神奈川県・小田原市に発表
気象台は、午後1時28分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を小田原市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を秦野市、伊勢原市、中井町、大井町に発表しました。
西部では、30日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■小田原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夕方から30日明け方にかけて警戒
・浸水
30日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 29日夜遅く
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夕方から30日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 29日昼過ぎ
■伊勢原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夕方から30日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 30日未明
■中井町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夕方から30日明け方にかけて警戒
■大井町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夕方から30日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 29日夜遅く
■松田町
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒
■山北町
□大雨警報
・土砂災害
30日明け方にかけて警戒