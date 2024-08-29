生田絵梨花主演ドラマ『素晴らしき哉、先生！』より、生田×内海誠子×田中美佐子×高橋克典による“笹岡家ショット”公開

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■笹岡家の“家族写真”を公開したのは、父親・秀樹を演じる高橋克典

8月18日に放送がスタートした、生田絵梨花が地上波連続ドラマ初主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『素晴らしき哉、先生！』。このたび、ドラマに出演している俳優の高橋克典のブログにて、生田、内海誠子、田中美佐子、高橋の4ショット写真が公開された。

『素晴らしき哉、先生！』は憧れを抱いて先生になった新米高校教師・笹岡りお（生田）が、理不尽な教育現場に疲れ、教師を辞めようかという矢先、初めての担任で3年生を任され、いばらの道を進みながら成長していく様子が描かれるドラマ。

4ショットは、笹岡家全員が揃った、いわば“家族写真”。りおと対照的でイケイケ大学生の妹・せり（内海）、りおが教職に就くことを反対している母親・奈緒（田中）、そして自ら起業した会社の代表を務める父親・秀樹（高橋）。

田中と高橋が作るハートの中で、生田と内海が指と指をくっつけてハートを作るなど、ドラマの外でも仲良しな笹岡家なのだった。

ドラマ『素晴らしき哉、先生！』は、毎週日曜 22時より好評放送中。9月1日には、3話「先生だって、ビビります。」が放送される。

番組情報

ABCテレビ・テレビ朝日系 日10ドラマ『素晴らしき哉、先生！』

09/01（日）22:00～ ※第3話

※放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信

出演：生田絵梨花 茅島みずき 鈴木仁 橘優輝 永瀬莉子 矢吹奈子 小宮璃央 小栗有以

葉山奨之 桐山漣 浜谷健司 鈴木紗理奈 田口浩正 小関裕太

萬田久子 柳沢慎吾 田中美佐子 高橋克典

脚本・演出：宅間孝行

主題歌：竹内まりや「歌を贈ろう」（ワーナーミュージック・ジャパン）

(C)ABCテレビ

『素晴らしき哉、先生！』番組サイト

https://www.asahi.co.jp/subakana_sensei/

高橋克典 OFFICIAL BLOG

https://ameblo.jp/takahashi-katsunori/

生田絵梨花 OFFICIAL SITE

https://erikaikuta.jp/