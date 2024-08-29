生田絵梨花主演ドラマ『素晴らしき哉、先生！』より、生田×内海誠子×田中美佐子×高橋克典による“笹岡家ショット”公開
■笹岡家の“家族写真”を公開したのは、父親・秀樹を演じる高橋克典
8月18日に放送がスタートした、生田絵梨花が地上波連続ドラマ初主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『素晴らしき哉、先生！』。このたび、ドラマに出演している俳優の高橋克典のブログにて、生田、内海誠子、田中美佐子、高橋の4ショット写真が公開された。
『素晴らしき哉、先生！』は憧れを抱いて先生になった新米高校教師・笹岡りお（生田）が、理不尽な教育現場に疲れ、教師を辞めようかという矢先、初めての担任で3年生を任され、いばらの道を進みながら成長していく様子が描かれるドラマ。
4ショットは、笹岡家全員が揃った、いわば“家族写真”。りおと対照的でイケイケ大学生の妹・せり（内海）、りおが教職に就くことを反対している母親・奈緒（田中）、そして自ら起業した会社の代表を務める父親・秀樹（高橋）。
田中と高橋が作るハートの中で、生田と内海が指と指をくっつけてハートを作るなど、ドラマの外でも仲良しな笹岡家なのだった。
ドラマ『素晴らしき哉、先生！』は、毎週日曜 22時より好評放送中。9月1日には、3話「先生だって、ビビります。」が放送される。
番組情報
ABCテレビ・テレビ朝日系 日10ドラマ『素晴らしき哉、先生！』
09/01（日）22:00～ ※第3話
※放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信
出演：生田絵梨花 茅島みずき 鈴木仁 橘優輝 永瀬莉子 矢吹奈子 小宮璃央 小栗有以
葉山奨之 桐山漣 浜谷健司 鈴木紗理奈 田口浩正 小関裕太
萬田久子 柳沢慎吾 田中美佐子 高橋克典
脚本・演出：宅間孝行
主題歌：竹内まりや「歌を贈ろう」（ワーナーミュージック・ジャパン）
(C)ABCテレビ
『素晴らしき哉、先生！』番組サイト
https://www.asahi.co.jp/subakana_sensei/
高橋克典 OFFICIAL BLOG
https://ameblo.jp/takahashi-katsunori/
生田絵梨花 OFFICIAL SITE
https://erikaikuta.jp/