生田絵梨花主演ドラマ『素晴らしき哉、先生！』より、生田×内海誠子×田中美佐子×高橋克典による“笹岡家ショット”公開

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■笹岡家の“家族写真”を公開したのは、父親・秀樹を演じる高橋克典

8月18日に放送がスタートした、生田絵梨花が地上波連続ドラマ初主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『素晴らしき哉、先生！』。このたび、ドラマに出演している俳優の高橋克典のブログにて、生田、内海誠子、田中美佐子、高橋の4ショット写真が公開された。

『素晴らしき哉、先生！』は憧れを抱いて先生になった新米高校教師・笹岡りお（生田）が、理不尽な教育現場に疲れ、教師を辞めようかという矢先、初めての担任で3年生を任され、いばらの道を進みながら成長していく様子が描かれるドラマ。

4ショットは、笹岡家全員が揃った、いわば“家族写真”。りおと対照的でイケイケ大学生の妹・せり（内海）、りおが教職に就くことを反対している母親・奈緒（田中）、そして自ら起業した会社の代表を務める父親・秀樹（高橋）。

田中と高橋が作るハートの中で、生田と内海が指と指をくっつけてハートを作るなど、ドラマの外でも仲良しな笹岡家なのだった。

ドラマ『素晴らしき哉、先生！』は、毎週日曜 22時より好評放送中。9月1日には、3話「先生だって、ビビります。」が放送される。

番組情報

ABCテレビ・テレビ朝日系　日10ドラマ『素晴らしき哉、先生！』
09/01（日）22:00～　※第3話
※放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信

出演：生田絵梨花　茅島みずき　鈴木仁　橘優輝　永瀬莉子　矢吹奈子　小宮璃央　小栗有以
葉山奨之　桐山漣　浜谷健司　鈴木紗理奈　田口浩正　小関裕太
萬田久子　柳沢慎吾　田中美佐子　高橋克典
脚本・演出：宅間孝行
主題歌：竹内まりや「歌を贈ろう」（ワーナーミュージック・ジャパン）

(C)ABCテレビ

『素晴らしき哉、先生！』番組サイト
https://www.asahi.co.jp/subakana_sensei/

高橋克典 OFFICIAL BLOG
https://ameblo.jp/takahashi-katsunori/

生田絵梨花 OFFICIAL SITE
https://erikaikuta.jp/