11ÂåÌÜ¡Ö¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡×¾×·â¤Î²»Âç³ØÈñ¡¡Â´¶È¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö²È¤¬£±¸®·ú¤Ä¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡×
11ÂåÌÜ¡Ö¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡×¤Î²£»³¤À¤¤¤¹¤±¡Ê41¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢²»³ÚÂç³Ø¤Î¤ª¶â»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
²ñ¼Ò°÷²ÈÄí¤Ç¡¢Ã¯¤â²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²£»³¤Ï¡Ö²»³ÚÂç³Ø¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝËÜÅö¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¿Æ¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤¤Ë²È¤¬1¸®·ú¤Ä¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¥Ï¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤â¡ÖÌÈµö¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿Æ¤«¤é¼Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸å¤«¤éÌÈµö¤ò¼è¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¡£Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡£¤·¤«¤â¡¢¤À¤¤¤¿¤¤1¼þ¤¹¤ë¡×¤È¥»¥ì¥ÖÆ±µéÀ¸¤Î¤ª¶â»ö¾ð¤ò¹ðÇò¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Î»Ò¤Ï¤ª¤ª¤é¤«¤À¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥â¥Î¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
³ØÈñ°Ê³°¤Ë¤â»ÜÀß°Ý»ýÈñ¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢³°Éô¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÂå¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¼ø¶È¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È1²ó¿ôËü±ß¡£Â¾¤Ë¤â±éÁÕ²ñ¸«¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç±éÁÕ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢°áÁõÂå¤â¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£