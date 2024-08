サミー・ヘイガー(Vo)、マイケル・アンソニー(B)、ジョー・サトリアーニ(G)と共にヴァン・ヘイレンの楽曲を中心にプレイする<The Best Of All Worlds>ツアーを開催中のジェイソン・ボーナム(Dr)が、家族に起きた問題により、火曜日(8月27日)米オハイオ州シンシナティでの公演を欠席したという。代わりは、チキンフットのツアーで、ヘイガー、アンソニー、サトリアーニとプレイ経験があるケニー・アロノフが務めた。

ヘイガーはシンシナティ公演で「Eagles Fly」をパフォーマンスする際、「今夜は、これを英国のボーナム一家に捧げる。全て上手く行くことを願っている。俺らのブラザー、ジェイソンに」と話し、ショウの最後では、「窮地を救ってくれた男」と、アロノフに感謝したという。7月半ばに開幕した<The Best Of All Worlds>北米ツアーは、この後、8月31日まで3公演が予定されている。ボーナムがいつ復帰するのかは、まだ明かされていない。同ツアーは北米の後、9月20日から日本で開催される。ケニー・アロノフは2011〜2012年、スケジュールが合わなかったレッド・ホット・チリ・ペッパーズのチャド・スミス(Dr)の代わりにチキンフットのツアーに参加した。Ako Suzuki