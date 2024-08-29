台風10号でヤマト運輸や日本郵便などの配達・集荷に影響
ヤマト運輸、日本郵便、佐川急便は、台風10号の影響に伴い、荷物の配送の遅延や一部の地域で荷物の預かりを停止していることを明らかにした。
ヤマト運輸
ヤマト運輸では、29日12時の時点で、全国を発着する荷物の配送に遅れが生じると予想されている。全国から九州地域（鹿児島県、宮崎県、熊本県、長崎県、佐賀県、大分県、福岡県）、四国地域（高知県）宛ての荷物は、すでに配送に遅れが生じている。
また、全国から鹿児島県の全離島への荷物、全国から九州地域（鹿児島県、宮崎県、熊本県、長崎県、佐賀県、大分県、福岡県）、四国全域（香川県、徳島県、高知県、愛媛県）へのクール宅急便が、現在預かりを停止ている。
29日終日は、九州地域、高知県の一部で荷物の預かりと配送に加え、営業所業務を中止している。
ヤマト運輸は、荷物の遅延状況などについて、Webページ「お荷物の集配および営業所の営業状況について」を確認するよう案内している。ヤマト運輸のサービスへの影響 荷物の配送に遅れが予想される地域 全国を発着する荷物 荷物の預かりや配送に遅れが生じている地域 全国から九州地域（鹿児島県、宮崎県、熊本県、長崎県、佐賀県、大分県、福岡県）宛 全国から四国地域（高知県）宛 荷物の預かりを停止している地域 全国から鹿児島県の全離島宛 全国から九州全域（鹿児島県、宮崎県、熊本県、大分県、長崎県、佐賀県、福岡県）宛（クール宅急便のみ） 全国から四国全域（香川県、徳島県、高知県、愛媛県）（クール宅急便のみ） 荷物の預かり、配送、営業所業務を中止する地域 鹿児島県全域（奄美市、大島郡全域を除く）：8月29日（木）終日 宮崎県全域：8月29日（木）終日～8月30日（金）午前中 熊本県全域：8月29日（木）終日 長崎県全域（壱岐、対馬除く）：8月29日（木）終日 佐賀県全域：8月29日（木）終日 大分県全域：8月29日（木）終日 福岡県全域：8月29日（木）終日 高知県の一部（対象地域：土佐清水市、宿毛市、幡多郡大月町）：8月29日（木）終日
日本郵便
日本郵便は、29日終日、九州地域において郵便局、ゆうちょ銀行直営店およびかんぽ生命支店窓口業務に加え、配達、集荷、取集の業務を停止する。日本郵便のサービスへの影響 すべての業務を休止する地域 長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県（29日終日） 窓口業務は通常通り行う地域 福岡県、佐賀県、大分県（29日15時以降は、配達、集荷及び取集の業務を休止）
佐川急便
佐川急便は、九州地域全域で荷物の預かり、配達を停止している。また、四国地方、中国地方、近畿地方で今後荷物の預かり、配達を停止する可能性があるとしている。佐川急便のサービスへの影響 荷物の預かり・配達を停止している地域 鹿児島県、宮崎県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、福岡県 荷物の預かり・配達を停止する可能性が高い地域 四国地方・中国地方・近畿地方 荷物の預かり・配達が遅れる可能性がある地域 全国から全国への荷物