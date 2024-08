果物やスイーツの被り物をしたキュートな “なりきり” にゃんこ「mofusand」が、今度はサンリオキャラクターたちに大変身! 可愛すぎるカプセルトイ、「mofusand×サンリオキャラクターズ なりきりフィギュア2」、新作が登場だ。第1弾も大好評だった、話題の「mofusand×サンリオキャラクターズ」のフィギュア第2弾がキタンクラブよりリリース決定♪イラストレーター・ぢゅのによる「mofusand」の猫のキャラクターと、サンリオのキャラクターたちがコラボしたデザインは “カワイイ” が大渋滞! 「mofusand」らしいフルーツも一緒に、サンリオキャラクターたちの被り物や衣装を見つけたにゃんこたちに思わず笑顔になれそう。

本アイテムは、フィギュアは猫の毛並みや手に持ったフルーツの造形・質感等、細部までこだわり抜かれており、個性あふれるポーズでサンリオキャラクターになりきっているのがポイント。ライナップはハンギョドン、マイメロディ、ハローキティ、クロミ、あひるのペックルの全5種。フィギュアのサイズは約40〜55mmほどなので、デスクなどの上に並べて飾ったりするのにちょうどよさそう。2024年8月30日(金)より順次カプセルトイ自販機に導入されていくので、ぜひチェックしてみてね。にゃんこ×サンリオのジューシーな可愛さにメロメロになってみない?(C)mofusand(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653133