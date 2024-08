¡ÈÆ±´ü¡É±ÊÀ¥Î÷¡¦À¾ÈªÂç¸ã¡¦ÀµÌçÎÉµ¬¡ÖLove so sweet¡×Ç®¾§¡ÖìÔÂô¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤·¤Æ¤ëµ¤Ê¬¡×¤ÈÈ¿¶Á

◆永瀬廉・西畑大吾・正門良規、3人で歌う姿披露

【モデルプレス=2024/08/29】King & Princeの永瀬廉、なにわ男子の西畑大吾、Aぇ! groupの正門良規が、28日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』(毎週水曜よる7時54分〜)に出演。3人で歌う姿が話題となった。番組では、2011年に事務所に入所した同期でプライベートでも親交があるという3人が地元・大阪の福島駅周辺で「朝までハシゴの旅」にチャレンジした。

◆永瀬廉・西畑大吾・正門良規の「Love so sweet」披露に反響

客との会話と酒を楽しみながら5軒の店をハシゴした後、「なんか歌いたいなぁ」と言いながら店を探した3人は、カラオケのある店を発見し、入店。西畑が「3人で歌うことないもんな。ライブとかでもない。歌番組とかない」といい、3人は嵐の「Love so sweet」を選び、永瀬が「皆さんも一緒に!」とライブさながらの煽りで盛り上げながら、2本のマイクを回しつつノリノリで歌った。また、永瀬は店の客に「一緒に『LA・LA・LA LOVE SONG』歌う人?」と声をかけ、客の1人と一緒に久保田利伸 with ナオミ・キャンベルの『LA・LA・LA LOVE SONG』もカラオケで熱唱し、一緒に歌った男性を「一生の宝にします」と喜ばせた。3人での「Love so sweet」歌唱はSNS上で話題に。「3人の『Love so sweet』聴けて最高」「ラブソー(Love so sweet)聴けるなんて贅沢すぎる」「一緒にカラオケしてる気分味わえて嬉しい」「ラブソー選んで歌ってくれてありがとう」などと歓喜の声が上がった。(modelpress編集部)情報:日本テレビ【Not Sponsored 記事】