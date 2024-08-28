¥Ñ¥ê2024¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«Ëë¡ª¡È¿å¾å¤ÎF1¡É¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¶¥µ»¡©24Ç¯ÌÜ¤ËÇ°´ê³ð¤Ã¤¿½é½Ð¾ìÁª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
º£²ó¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥ê2024¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤½¤Î¶½Ê³¤âÎä¤á¤ä¤Þ¤Ì¤Ê¤«¡¢8·î28Æü¤Ë¤Ï¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡£¡Ö¿å¾å¤ÎF1¡×¤È¤â·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¡¢°ìÅÙ´Ö¶á¤Ç´Ñ¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¸«¤É¤³¤í¡¢¤½¤·¤ÆËÜÂç²ñ¤Ç¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹µÜÅè»ÖÈÁÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤
¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤Î´ðÁÃÃÎ¼±
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¥Ì¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ï°ã¤¦ÆÈ¼«¤Î¼ïÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¤ò120%³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î³µÍ×¤ò²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥ê2024¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÎÆüÄø¤È¶¥µ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2024Ç¯8·î28Æü¤«¤é9·î8Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£¶¥µ»¤ÏÂç²ñ¤´¤È¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤ÎÅìµþ2020¤«¤éÁ´22¼ïÌÜ¡Ê²Æµ¨¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÎ¦¾å¶¥µ»¡¢¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¶¥µ»¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Î¥«¥Ì¡¼¶¥µ»¤Ï¡¢9·î6Æü¡¦7Æü¡¦8Æü¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¡£²ñ¾ì¤Ï¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Ì¡¦¥Î¡¼¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢Æ±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¥«¥Ì¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡Ê¥Ü¡¼¥È¡Ë¤Î¶¥µ»¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¶¥µ»¡©
¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤Ï¥ê¥ª2016¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀµ¼°ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¼»è¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¡¢¶¥µ»¿Í¸ý¤âÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¶¥µ»¤Ç¤¹¡£200m¤ÎÄ¾Àþ¥³¡¼¥¹¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö¥«¥ä¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥ô¥¡¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡¢·Á¤¬°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤Î¶¥µ»ÀìÍÑ¥«¥Ì¡¼¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥ä¥Ã¥¯
¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀìÍÑ¤Î¶¥µ»ÍÑ¥«¥ä¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Ï¼ç¤Ë¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥È¤Ç²¼»è¤ò»Ù¤¨¡¢Î¾Ã¼¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¡¼¥É¥Ñ¥É¥ë¤Ç¿å¤ò¤«¤¤¤ÆÁæ¤®¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
Á¥ÂÎ¤ÏÄ¾¿ÊÀÇ½¤ËÆÃ²½¤·¤¿¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¤½¤Î¤Ö¤ó°ÂÄêÀÇ½¤ÏÄã¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î¥«¥Ì¡¼¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¿å¾å¤ÇÉâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¿ô¥ö·î¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ï200m¥³¡¼¥¹¤ò40ÉÃ¤ÎÂ®¤µ¤ÇÁæ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤æ¤¨¤Ë¡Ö¿å¾å¤ÎF1¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ô¥¡¡¼
ÊÒÂ¦¤Ë¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¡¼¡ÊÉâÎÏÂÎ¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀìÍÑ¤Î¶¥µ»ÍÑ¥ô¥¡¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£¥«¥ä¥Ã¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥È¤Ç²¼»è¤ò»Ù¤¨¡¢ÊÒÂ¦¤À¤±¤Ë¿å¤«¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ì¡¼¥É¥Ñ¥É¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢Áæ¤®Êý¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤êÊý¤Ë¹â¤¤µ»½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ô¥¡¡¼¤Ï¸Å¤¯¤«¤é³¤ÍÎÌ±Â²¤¬³¤¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥«¥Ì¡¼¤Î¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íî¿å¤Î´í¸±¤¬¾¯¤Ê¤¯°ÂÁ´ÀÇ½¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¥É¥ë¤ÇÊÒÊý¤òÁæ¤¤¤ÇÄú¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿Ê¤Þ¤»¤ë¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥«¥Ì¡¼¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥«¥Ì¡¼¤Ï1936Ç¯¤Î¥Ù¥ë¥ê¥óÂç²ñ¤ÇÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÎ®¤ì¤Î¤Ê¤¤¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥³¡¼¥¹¤È¡¢·ãÎ®¤ò²¼¤ë¥¹¥é¥í¡¼¥à¥³¡¼¥¹¤Î2¼ïÎà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¼ïÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë½é¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¤·¤¤¶¥µ»¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï1991Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¶¥µ»¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ì¡¼¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¶¥¤¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï200m¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥³¡¼¥¹¤Î¤ß¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ô¥¡¡¼¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤À¤±¤Î¼ïÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Ï¾ã¤¬¤¤¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ì¡¼¤Î¥·¡¼¥È¤ä¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ÎÆâÉô¤ò¥ë¡¼¥ë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç²þÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¹¤Ï3¼ï¡¢¼Â»Ü¼ïÌÜ¤Ï10¼ïÌÜ
¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆL1¡ÁL3¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦L1¡Ä¡ÄÆ¹ÂÎ¤¬Æ°¤«¤»¤ºÏÓ¤È¸ª¤ÎÎÏ¤À¤±¤ÇÁæ¤°
¡¦L2¡Ä¡ÄÆ¹ÂÎ¤ÈÏÓ¤ò»È¤Ã¤ÆÁæ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦L3¡Ä¡Ä¹ø¡¦Æ¹ÂÎ¡¦ÏÓ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¤³¤ì¤Ë¡ÖÃË»Ò¡ÊM¡Ë¡×¤È¡Ö½÷»Ò¡ÊW¡Ë¡×¡¢¡Ö¥«¥ä¥Ã¥¯¡ÊK¡Ë¡×¤È¡Ö¥ô¥¡¡¼¡ÊV¡Ë¡×¤Î¿¶¤êÊ¬¤±¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö½÷»Ò¥«¥ä¥Ã¥¯¤ÎL1¥¯¥é¥¹¡×¤Ê¤é¡ÖWKL1¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½µ¤ÇÉ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ê2024¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ä¥Ã¥¯¤¬ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì3¥¯¥é¥¹¤º¤Ä¡¢¥ô¥¡¡¼¤¬ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì2¥¯¥é¥¹¤º¤Ä¤Î·×10¼ïÌÜ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥ê¥ªÂç²ñ¤«¤é3Âç²ñÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÀ¥Î©¥â¥Ë¥«Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃË½÷4¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤¬¡¢½÷»Ò¤ÎµÜÅè»ÖÈÁÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯¤Ë¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«6Ç¯¤Ë¤·¤ÆÌ´¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿µÜÅèÁª¼ê¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤ËÆ´¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿20Ç¯°Ê¾å¤â¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¡¢¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢Âç²ñ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿º£¤Î»×¤¤¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å±Ë¤ÇºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¡£
Åìµþ2020¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ºÅ·èÄê¤Ë»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿
À¸¤Þ¤ì¤Ä¤º¸±¦¤ÎµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬°ã¤¦¡¢ÀèÅ·À¤Îº¸²¼»è·ÁÀ®ÉÔÁ´¡£µÜÅèÁª¼ê¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤éº¸µÓ¤ËµÁÂ¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤Î¼ïÌÜ¡¦¥¯¥é¥¹¤ÏWKL2¤ÈWVL3¡£ÆüËÜ¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¡¢¥«¥ä¥Ã¥¯¤È¥ô¥¡¡¼¤Î2¼ïÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Ñ¥é¿å±Ë¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö3ºÐ¤Ç¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£25m¤ò¤Ê¤ó¤È¤«±Ë¤²¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¡¢9ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥·¥É¥Ë¡¼¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÃæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎý½¬ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤é¥¿¥¤¥à¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¡¢¹â3¤Ç¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹¡ÊÅìµþ2009¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹¥Ñ¥é¥²¡¼¥à¥¹¡Ë¤Ë¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£10Âå¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿å±Ë¤Ç¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Âç³Ø¤Ç¤â¿å±Ë¤òÂ³¤±¤¿µÜÅèÁª¼ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥à¤¬¿¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ2013Ç¯¡¢Âç³ØÂ´¶È¤È½¢¿¦¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2020Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¿å±Ë¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤É¤ó¤Ê¼ïÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¶¥µ»¤Î¥Ñ¥é¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÁª¼ê¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢Îý½¬¾ì¤¬¶öÁ³¤Ë¤â²È¤«¤é¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¿å±Ë¤ò¤ä¤á¡¢2015Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤´¤í¤«¤é¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢3¥ö·î¸å¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê·èÃÇÎÏ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤ï¤º¤«3Ç¯¸å¡¢µÜÅèÁª¼ê¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ÏµÓ¤ÎÎÏ¤ò»È¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢Îý½¬¸å¤ÏÄË¤ß¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÄü¤á¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤óµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¾ã³²¼Ô¥«¥Ì¡¼¶¨²ñ¡Ê¸½ºß¤ÎÆüËÜ¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ë¥á¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÆüËÜÃæ¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡£¤³¤ì¤¬2018Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
2¥ö·î¸å¤Î½Õ¡¢¹áÀî¸©¤ÎÉÜÃæ¸Ð¤Ç½é¤á¤Æ¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤òÂÎ¸³¡£Æ±Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼«Á°¤Î¥«¥Ì¡¼¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¥«¥Ì¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿
¥Ñ¥é¥í¡¼¥¤¥ó¥°»þÂå¤Ï¡¢ÃË½÷¤Î¥Ú¥¢¤ÇÁæ¤¤¤Ç¤¤¤¿µÜÅè¤µ¤ó¡£¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¿å¤Î¾å¤ËÎ©¤Á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡ÖÂç¤¤Ê¸Ð¤Ë¤Ò¤È¤êÁæ¤®½Ð¤¹¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Ü¡¼¥È¤È°ã¤Ã¤Æ¥«¥Ì¡¼¤Ï¾®²ó¤ê¤¬¸ú¤¯¤«¤é¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ë¥¹¥¤¥¹¥¤¹Ô¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Çµ¤³Ú¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥«¥Ì¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿å±Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª±¢¤«¡¢Íî¿å¤Î¶²ÉÝ¿´¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤à¤·¤í¥Ü¡¼¥È¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢6Ç¯´Ö¤Ç¤Þ¤À6²ó¤·¤«Íî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ü¡¼¥È¤â¥«¥Ì¡¼¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å±Ë¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¼þ¤ê¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¡£¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ²¿ÅÙ¤«¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë¤â¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Àî±è¤¤¤ËÌ±²È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ç¡¢»Ò¶¡¤ä¸¤¤¬¿åÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2021Ç¯¤«¤é¶¯²½Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½à·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯5·î¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥Ñ¥ê¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö5·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¼«Ê¬Åª¤Ë¥ß¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¡Ê¥Ñ¥ê¹Ô¤¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·èÄê¤«¤éËÜÈÖ¤Þ¤ÇÌó3¥ö·îÈ¾¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾Ç¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¸½ºß¤Î²ÝÂê¤È¡¢¥Ñ¥ê2024¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÂç²ñ¤À¤ÈÈæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¶¥µ»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤È¶¯¹ëÂ·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¤½¤³¤Ç¤¤¤«¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÂç²ñ¤Ç¤Ï·è¾¡¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ò¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¤ÈÀÐÀî¤Ç²¿ÅÙ¤«¹çÆ±Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸Ä¿ÍÎý½¬¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤ÏÆüËÜ¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥«¥ä¥Ã¥¯¤È¥ô¥¡¡¼¤Î2¼ïÌÜ¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤Î¼ïÌÜ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¾ò·ïÅª¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¤ëÏÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¥«¥ä¥Ã¥¯¤È¥ô¥¡¡¼¤Ç¤ÏÁæ¤®Êý¤â»È¤¦¶ÚÆù¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤Î¶¯¹ë¹ñ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ¾ì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¡¹¡£¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ËÜÈÖ¤Ç¤Ï³Æ¹ñ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µÜÅèÁª¼ê¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤ÏÂ¹ø¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÊÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥«¥Ì¡¼¤È°ã¤Ã¤Æ¾åÈ¾¿È¤ÎÎÏ¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Æñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á½÷»Ò¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÃË»ÒÁª¼ê¤È¤â¤Ê¤ë¤È¶ÚÆùÎÌ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¤Û¤«¤Î¶¥µ»¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÃÃ¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥à¤ä·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÆùÂÎÈþ¤ä¡¢ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉáÃÊ¤ÎÁÇ´é¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¤Ê¤É¤ò°¦¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¡£µ®½Å¤ÊµÙÆü¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¤Ò¤È¤êÎý½¬¾ì¤ØÄÌ¤¤Îý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦µÜÅèÁª¼ê¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÃÏÆ»¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤µ¤¨¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡£¤½¤Î»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤Ë¡¢¼èºàÈÉ¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤«¤é
¥Ñ¥ê2024¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
µÜÅèÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê2024¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÀï¤¦3Áª¼ê¤Ë¡¢ËÜÈÖÄ¾Á°¤Îº£¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q1. ¥Ñ¥ê2024¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«²ñ¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£¤¤¤Þ¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
Q2. ¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¡¦Ì¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Q3. ±þ±ç¤¹¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤É¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾®¾¾º»µ¨¡Ê¤³¤Þ¤Ä¤µ¤¡ËÁª¼ê
¥ô¥¡¡¼¡¿L2
A1¡¥
º£²ó¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤è¤ê¤â³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥Ñ¥é¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢³Ú¤·¤ß¤è¤ê¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¶ì¤·¤µ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÅìµþ¥Ñ¥é°Ê¹ß¤Î·Ð¸³¤ä»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤³¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ç¼Ò²ñ¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
A2¡¥
¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤¬Â¾¤Î¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâÂç²ñ¤ä¹ñºÝÂç²ñ¤¬·ò¾ï¼Ô¤ÎÂç²ñ¤ÈÆ±»þ¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ì¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¾ã¤¬¤¤¼Ô¤â·ò¾ï¼Ô¤â²¿¤â¸«¤¿ÌÜ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
A3¡¥
¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê1¿Í1¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇØ·Ê¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æº£²ó¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂç²ñ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Î1ÈÖ¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
À¥Î©¥â¥Ë¥«¡Ê¤»¤ê¤å¤¦¤â¤Ë¤«¡ËÁª¼ê
¥«¥ä¥Ã¥¯¡¿L1
A1¡¥
¸½ºß¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢½Í¡¹¤ÈÆü¡¹¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é²¿¤«¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢²ø²æ¤äÂÎÄ´¤ËÎ±°Õ¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A2¡¥
¤ä¤Ï¤ê·ò¾ï¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç½ÐÍè¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Á³¤òÁê¼ê¤Ë¤½¤Î»þÀÞ¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë³°ÅªÍ×°ø¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤éºÇÂ®¤Ç¥Ñ¥É¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ËÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
A3¡¥
½ã¿è¤Ë¶¥±Ë¤äÎ¦¾å¤ÎÃ»µ÷Î¥¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¦¡¦¤Þ¤¿¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï³Æ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¬Âç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄú¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¹ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢Äú¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁª¼ê¤Î¸ÄÀ¤ä¹ñ¤ÎÊ¸²½¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹âÌÚÍµÂÀ¡Ê¤¿¤«¤®¤æ¤¦¤¿¡ËÁª¼ê
¥ô¥¡¡¼¡¿L1¡¢¥«¥ä¥Ã¥¯¡¿L1
A1¡¥
³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬1ÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÌµ´ÑµÒ¤Ç¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ÑµÒ¤¬Æþ¤ê¡¢´¿À¼¤Ê¤É¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A2¡¥
¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¿§¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¿åÌÌ¤òÄú¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤³¤Î´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡££±ÈÖ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¿åÌÌ¤Ë¶ÀÌÌÈ¿¼Í¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¤¹¡£
A3¡¥
¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÁæ¤®ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¨¤ë¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈþ¤·¤¯¤â¹ë²÷¤Ê¥Ñ¥É¥ë»«¤¡¢0.1ÉÃ¤òÁè¤¦¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÀÜÀï¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ËÁæ¤®½Ð¤¹4Áª¼ê¡£ÇòÇ®¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¾®ËÙ¿¿»Ò¡¡»£±Æ¡á¿¿Ì¾»Ò