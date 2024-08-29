ÊÆ¹ñ¤Ø°Ü½»¤·¤¿»°¿¹¤¹¤º¤³¡Ö¶²¤ë¶²¤ë»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡Ä¡×¹â³Û¼£ÎÅÈñ¤ò¶²¤ì¡ÖÆüËÜ¤Ç¸¡¿Ç¤·¤Æ¤«¤éÍè¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡À¼Í¥¤Î»°¿¹¤¹¤º¤³¡Ê38¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»õ²Ê¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»°¿¹¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¤¼¡¼¤Ã¤¿¤¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¾¡ª¡Ê¹â¤¤¤Î¤Ç¡Ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¸¡¿Ç¤·¤Æ¤«¤éÍè¤¿¤Î¤Ë¡¢ÀèÆü¡¢»õ¤ÎµÍ¤áÊª¤¬¾¯¤··ç¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Õ¥í¥¹¤Î»ÅÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¡¢º£Æü¶²¤ë¶²¤ë»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤°¤Ë¼£¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡ª¼¡¤Îµ¢¹ñ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢·ò¿Ç¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÎÉ¿´Åª¤Ê»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¡ÀâÌÀ¤âÃúÇ«¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤·µÞ¤Ë»õ¤¬·ç¤±¤Æ¤â¤³¤³¤Ë¤¯¤ì¤Ð°Â¿´¡ª¡Ê²Á³Ê°Ê³°¤Ï¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»°¿¹¤Ï2019Ç¯¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤È·ëº§¡£22Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£É×¤Î¥ª¥«¥À¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òº£Ç¯¤Î1·îËö¤ÇÂàÃÄ¸å¡¢3·î¤ËÊÆ¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖAEW¡×¤È·ÀÌó¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»°¿¹¤âº£²Æ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£