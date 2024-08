【「VRな彼女」クラウドファンディング】9月2日19時 開始予定

ILLUMINATIONは、2024年冬に発売を予定しているシミュレーション「VRな彼女」の発売に向けたクラウドファンディングを9月2日19時に開始する。

「VRカノジョ」のプロデューサーゆなゆな氏が手掛ける新作タイトル。こちらはこちらは2017年に発売されたVR用作品で、ヒロインの「夕陽さくら」とのやり取りが楽しめるVR用タイトルとなっていた。

新たに発表された「VRな彼女」は、「VRカノジョ」の精神を受け継ぎつつ、最新の3Dモデリング技術とシェーダー開発により、リアルな恋愛体験の実現を目標に制作される。表現のクオリティアップだけでなく「HOS(本能のおもむくまま好きにして)」システムを実装。これはプレーヤーの直感的な行動に対して自然な反応を返し、より深い相互作用を可能にするという。

クラウドファンディングは目標金額が200万円となっており、1,000円より支援が可能。ゲーム本体のダウンロードキーは30,000円のEコース以上の支援より付属する。支援者向けの特典情報も公開となり、特大マウスパッドやだきまくらが付属するコースも用意されている。

□CAMPFIREの「VRな彼女」クラウドファンディングページ

支援者特典ラインナップ

【VRな彼女 - 第一弾PV【クラウドファンディング9月2日開始!】】

主な支援者特典

・1. デジタルコンテンツ

- 夕陽さくらデジタル学生証

- キービジュアルデジタル壁紙(3種類)

- コンセプトアート集

- オリジナルサウンドトラック(4曲)

・2. ゲーム関連

- 「VRな彼女」ゲーム本体ダウンロードキー

- 支援者限定夕陽さくら特別衣装(短いチャイナドレス予定)

・3. 音声コンテンツ

- 共通ボイスメッセージ(20秒)

- あなただけの特別なボイスメッセージ(20秒、名前入り)

・4. 実物グッズ

- 夕陽さくら・特大立体マウスパッド(W215×H265mm)

- 夕陽さくら・抱き枕カバー(W45×H90cm)

- 夕陽さくら・コスプレ衣装(S、M、L、XL)

夕陽さくら・コスプレ衣装

支援者限定夕陽さくら特別衣装(短いチャイナドレスを予定)

ILM情報局「クラファン直前SP生放送」実施決定

クラウドファンディング開始日の9月2日18時30分より 「VRな彼女」プロデューサーのゆなゆな氏とILLUMINATIONの代表みゅみゅ氏による「クラファン直前SP生放送」が行なわれる。プロジェクトの裏話やファンの皆さんへのメッセージが発信される予定で、この放送でしか聞けない情報も満載となる。

【ILM情報局特別編 クラファン直前 SP生放送!】「VRな彼女」プロデューサーのゆなゆな氏コメント

皆様、こんにちは。「VRな彼女」プロデューサーのゆなゆなです。

私たちのプロジェクトにご関心を持っていただき、誠にありがとうございます。この度、私たちは『VRな彼女』のさらなる進化を目指すため、クラウドファンディングを立ち上げました。

「VRな彼女」は、「VRカノジョ」の世界観を受け継いだ作品です。これまでVRカノジョを支えてくださった皆様のおかげで、多くのユーザーに素晴らしい体験を提供することができました。そして今、私たちはその経験をさらに発展させ、新たなステップに挑戦していきます。

今回のプロジェクトでは、私たちは、プレーヤーの皆様と一緒に新たな体験を創り上げていきたいと願っています。

ご支援いただいた資金は、技術開発、コンテンツ制作、そしてさらなる品質向上に使用させていただきます。私たちは皆様のご支援を励みに、最高の作品をお届けできるよう全力で取り組んでまいります。

このプロジェクトが成功すれば、私たちのVR体験は一段と進化し、皆様に今までにない感動をお届けできると確信しています。どうか、私たちの挑戦を応援していただき、共に新しい「VRな彼女」の世界を創り上げていきましょう。

最後に、皆様のご支援に心から感謝いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

(C) ILLUMINATION, Ltd. All rights reserved.