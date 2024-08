BTS・JUNG KOOK、ドキュメンタリー映画のスチール写真が公開…ソロ活動の様子が明らかに

BTS・JUNG KOOKのドキュメンタリー映画『JUNG KOOK: I AM STILL』のスチール写真が公開された。

【写真】JUNG KOOK、“セルフ丸刈り”

映画『JUNG KOOK: I AM STILL』は、世界各地をめぐったJUNG KOOKのソロ活動を垣間見ることができる作品。

無限の成長を続けるアーティストJUNG KOOKが世界の音楽市場を魅了し、「グローバルポップスター」に登り詰めるまでの約8カ月の旅路と、ファンであるARMYに対する真摯な気持ちを描いた映画だ。

今回公開された『JUNGKOOK: I AM STILL』のスチール写真には、ニューヨーク・タイムズスクエアを熱狂させたTSXステージをはじめ、『Elvis Duran and the Morning Show』のラジオ出演など、ソロアーティストとしての活動の様子が収められている。

(写真提供=HYBE)『JUNG KOOK: I AM STILL』

また、自身のアルバムが販売されているニューヨークのレコードショップを訪れたり、練習室で汗を流しながら公演の準備をしたりと、ステージ外でのJUNG KOOKの姿も捉えられており、注目を集めている。

映画『JUNG KOOK: I AM STILL』は、9月18日の韓国公開を皮切りに、世界120の国や地域で封切りされる予定。日本では10月4日に公開予定だ。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』(Mnet)シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた(現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ)。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。