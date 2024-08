「どアップも可愛いデコピン」

メジャーリーグベースボール(MLB)のロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramが、8月29日に投稿を更新。大谷翔平選手が愛犬のデコピンと球場入りした際の動画を公開しました。同アカウントは「The first gold bobblehead goes to Shohei and Decoy(最初の金のボブルヘッドはショウヘイとデコイに贈られます)」とつづり、1本の動画を投稿。愛犬のデコピンと球場の駐車場に到着した大谷選手の様子を公開しました。大谷選手はTシャツに青い短パン姿で登場し、隣にはリードを着けたデコピンが。途中、カメラに顔を近づける様子もあるなど、ほっこりとした雰囲気があふれる動画です。

“デコピンジャケット”が話題に

ファンからは「一日で良いのでデコピンになりたい」「どアップも可愛いデコピン」「大きくなりましたね」「デコピンちゃんと大谷くんかわいい〜」「でこピン〜相変わらず可愛い」など、称賛の声が多く寄せられました。これまでにもたびたびデコピンとの写真を公開している大谷選手。7月17日に同球団の公式X(旧Twitter)が公開した写真では、裏地にデコピンのイラストがあしらわれたジャケットを着て撮影した、妻・真美子さんと並ぶ様子を載せて話題になりました。今後の投稿も楽しみですね。(文:宍戸 奏太)