ÂæÉ÷Ä¾·â¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ä¤¹»Ò¤Î¥Þ¥é¥½¥ó²ÄÈÝ¤ÏÁ°ÆüÈ¯É½¤«¡Ö¾ðÊó¤Ï£³£°Æü¤Ë·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê£³£±Æü¡Á£¹·î£±ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ï£²£¹Æü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢ÂæÉ÷£±£°¹æ¤ò¼õ¤±¤¿ÂÐ±þ¤ò£³£°Æü¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼Â»Ü¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¤Î¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï²ÄÈÝ¤âËÜÈÖÁ°Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£²£¹Æü¡¢¡ÖÂæÉ÷£±£°¹æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢£¸·î£³£°Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å£³»þ¤Ë¤³¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£