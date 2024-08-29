Bimi、謎の商品「？？？？」正体判明
Bimiが昨日8月28日にNew EP『Snack Box』とともに、もう一つ「？？？？」として発売日・価格・イベント開催以外の情報を明かしてこなかった商品をリリースした。
本商品の正体は『Refresh』（ヨミ：リフレッシュ）というもう1つのEPで、『Snack Box』の内容を補完する楽曲で構成されている。『Snack Box』がバラエティに富んだ“お菓子の詰め合わせ”をイメージして制作されたのに対し、『Refresh』は『Snack Box』で満たされたその最後を“締める”イメージで制作された。そのため、『Snack Box』とは対照的に“間食後のコーヒータイム”を連想させるような、聴き心地が柔らかいリラックス、リセット、チルといったテーマの楽曲のみで構成されている。
さらに『Refresh』には、パッケージ盤限定でDJ dipによるボーナスインストも収録されている。こちらは『Snack Box』と『Refresh』の一連の流れを最後に締め括るEND BGMという立ち位置で収録されている。
で、ぜひ商品を手にとって確かめてみてほしい。
Bimiは今後、『Snack Box』と『Refresh』を引っ提げたツアー＜Bimi Release Party 2024 -Special Box-＞を開催。10月26日には＜SPOOKY PUMPKIN 2024＞の出演も決定している。
「Refresh」
購入：https://kingeshop.jp/shop/g/glllllll/?elr=46544
品番：NKCD-1051
定価：￥2,750（税込）
※詳細は発売日まで完全シークレットとなります
『Snack Box』
2024年8月28日（水）発売
Jacket Design：内田あみか
Photographer：阿部 駿
Propstylist：求愛行動/yui
購入：https://kingeshop.jp/shop/g/gNKZC-56/?elr=46544
「You Gotta Power」
配信：https://elr.lnk.to/YGP
「Safe Haven」
配信：https://elr.lnk.to/SAHA
【CD＋Blu-ray】
NKZC-56〜57
価格：￥9,350（税込）
Disc1（CD）
M1. Miso Soup
M2. You Gotta Power
M3. 月と太陽 feat.SUIMMIN
M4. Absolute ZERO feat.Usnow
M5. Safe Haven
M6. Hurry feat.福澤 侑
Disc2（Blu-ray）
▼Bimi Release Party 2024 -心色相環- @恵比寿LIQUIDROOM
M1. 軽トラで轢く
M2. 博徒街道
M3. 怒鈍器
M4. Tai
M5. 熱気
M6. Anubis
M7. selfy
M8. funky night
M9. Popstar
M10. Frog
M11. 虫の音
M12. インベーダーインバイト
M13. Safe Haven
M14. LOVE
M15. 輪 -味変-
M16. ミツ蜂
▼特典映像
・Behind the Scene「博徒街道 Music Video」
・Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -心色相環-」
＜Bimi Release Party 2024 -Special Box-＞
サポートDJ：DJ dip
チケット：スタンディング￥7,700（税込・整理番号付き）
愛知公演
日程：2024年9月6日（金）18:00開場／19:00開演
会場：名古屋ボトムライン（愛知県名古屋市千種区今池4-7-11）
お問い合わせ：キョードー東海（https://www.kyodotokai.co.jp/）
大阪公演
日程：2024年9月8日（日）15:30開場／16:00開演
会場：心斎橋SUNHALL（大阪府大阪市中央区西心斎橋2-9-28 ビッグステップサウスB2）
お問い合わせ：キョードー大阪（https://kyodo-osaka.co.jp/）
東京公演 ※Sold Out
日程：2024年9月16日（月祝）15:30開場／16:00開演
会場：Shibuya WWW X（東京都渋谷区宇田川町13-17ライズビル２F）
お問い合わせ：ディスクガレージ（https://info.diskgarage.com/）
東京公演（ツアーファイナル）
日程：2024年10月16日（水）18:00開場／19:00開演
会場：Zepp Shinjuku(TOKYO)（東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 東急歌舞伎町タワーB1-B4）
お問い合わせ：ディスクガレージ（https://info.diskgarage.com/）
【チケット販売スケジュール】
一般発売中
チケットURL： https://l-tike.com/bimi/
＜SPOOKY PUMPKIN 2024 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜＞
開場/開演：21:30開場 / 22:00開演 / 5:00終演
開催場所：サンリオピューロランド（東京都多摩市落合1-31）
ライブ詳細：https://www.puroland.jp/event-campaign/spookypumpkin2024/
関連リンク
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