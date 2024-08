Bimiが昨日8月28日にNew EP『Snack Box』とともに、もう一つ「????」として発売日・価格・イベント開催以外の情報を明かしてこなかった商品をリリースした。本商品の正体は『Refresh』(ヨミ:リフレッシュ)というもう1つのEPで、『Snack Box』の内容を補完する楽曲で構成されている。『Snack Box』がバラエティに富んだ“お菓子の詰め合わせ”をイメージして制作されたのに対し、『Refresh』は『Snack Box』で満たされたその最後を“締める”イメージで制作された。そのため、『Snack Box』とは対照的に“間食後のコーヒータイム”を連想させるような、聴き心地が柔らかいリラックス、リセット、チルといったテーマの楽曲のみで構成されている。

『Snack Box』



2024年8月28日(水)発売Jacket Design:内田あみかPhotographer:阿部 駿Propstylist:求愛行動/yui購入:https://kingeshop.jp/shop/g/gNKZC-56/?elr=46544「You Gotta Power」配信:https://elr.lnk.to/YGP「Safe Haven」配信:https://elr.lnk.to/SAHA【CD+Blu-ray】NKZC-56〜57価格:¥9,350(税込)Disc1(CD)M1. Miso SoupM2. You Gotta PowerM3. 月と太陽 feat.SUIMMINM4. Absolute ZERO feat.UsnowM5. Safe HavenM6. Hurry feat.福澤 侑Disc2(Blu-ray)▼Bimi Release Party 2024 -心色相環- @恵比寿LIQUIDROOMM1. 軽トラで轢くM2. 博徒街道M3. 怒鈍器M4. TaiM5. 熱気M6. AnubisM7. selfyM8. funky nightM9. PopstarM10. FrogM11. 虫の音M12. インベーダーインバイトM13. Safe HavenM14. LOVEM15. 輪 -味変-M16. ミツ蜂▼特典映像・Behind the Scene「博徒街道 Music Video」・Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -心色相環-」