発売日:2024年8月30日(金)より順次

価格:1回 700円(税込)

販売店舗:ミニストップ、各種ホビーショップなど

6等級に加え、くじの最後の1枚を引いた方がもらえる“ラストラッキー賞”で構成される、ハズレ無しのくじです。

描き下ろしイラストを存分に楽しめるイラストボードのほか、日常遣いできるプレートやマグカップなどもラインナップされます!

A賞:イラストボード

種類:全1種

サイズ:B3サイズ

セガ ラッキーくじ「呪術廻戦 Morning Routine」のアートを使用した、A賞のイラストボード。

朝の身支度をする姿や寝起きのワンシーンを切り取った、B3サイズのインテリアグッズです。

B賞:プレート

種類:全2種

サイズ:全長約18cm

B賞には「呪術廻戦 Morning Routine」のロゴをあしらったプレートがラインナップ。

ライトブルーとイエロー2色のプレートには、朝日のモチーフがあしらわれています。

C賞:マグカップ

種類:全3種

サイズ:全長約9cm

「Morning Routine」をテーマにしたマグカップがC賞として登場。

キャラクターアートやモチーフ、ロゴの3種類がラインナップされます。

D賞:アクリルスタンド

種類:全8種 ※ブラインドパッケージ

サイズ:全長約10cm

デスク周りなどちょっとしたスペースにディスプレイできる、D賞のアクリルスタンド。

「虎杖悠仁」「伏黒恵」「釘崎野薔薇」「禪院真希」「狗巻棘」「パンダ」「七海建人」「五条悟」からいずれか1種類がランダムで封入されています。

E賞:アクリルストラップ

種類:全8種 ※ブラインドパッケージ

サイズ:全長約7cm

E賞は、キャラクターたちのお顔をアップでプリントした、スクエアタイプのアクリルストラップ。

トーストをかじる「虎杖悠仁」や、枕をじっと見つめる「伏黒恵」たちのアートが楽しめます。

F賞:缶バッジ

種類:全8種 ※ブラインドパッケージ

種類:全長約10cm

手持ちのバッグやリュックをデコレーションしてくれる、F賞の缶バッジ。

全長約10センチの、存在感抜群な大きさで展開されます。

ラストラッキー賞:イラストボード(アナザーデザイン)

種類:全1種

サイズ:B3サイズ

最後のくじをひいた方がもらえる「ラストラッキー賞」

ラストラッキー賞では、A賞と異なるアートを使用したイラストボードがもらえます。

ダブルラッキー賞:D賞 アクリルスタンド 全8種セット

くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」

ダブルラッキー賞として、D賞のアクリルスタンド全8種セットが抽選で30名にプレゼントされます!

セガ ラッキーくじ「呪術廻戦 Morning Routine」は、ミニストップ、各種ホビーショップなどにて2024年8月30日より順次販売開始です!

