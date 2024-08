この「エンジェルブルー」のポーチ、かわいすぎて全部欲しい！SENSE OF PLACEの別注アイテムは要チェック

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH(センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ) 」が、平成のジュニアブームを牽引した「ANGEL BLUE(エンジェルブルー)」とコラボレーション。9月10日(火)の発売に先がけて、アーバンリサーチ オンラインストアでは、予約販売がスタートしていますよ。「ANGEL BLUE×SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH」がコラボ1989年に誕生し、1990年代から2000年代前半にかけて、小中学生から絶大な人気を博した「ANGEL BLUE」。

2024年で35周年を迎え、最近では復刻アイテムが注目されています。このたびそんな「ANGEL BLUE」と「SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH」の、初のコラボレーションが実現。メインキャラクターである「ナカムラくん」を中心に、ANGEL BLUEの仲間たちを“360度どこからみてもかわいく”​落とし込んだ、限定アイテムが登場していますよ。大胆なデザインがかわいい「ルーズスウェット」「別注 ANGEL BLUE ルーズスウェット」(税込6600円)は、ナカムラくんや仲間のキャラクターをデザインした、キャッチーなスウェット。フロントに大胆にプリントが施された『OATMEAL』と『GRAY』は、上からアウターを羽織っても、かわいいキャラクターたちがお顔をのぞかせてくれます。バックにさりげなくナカムラくんが配された『BLUE』は、大人っぽく着こなすこともできますよ。どのカラーも、袖にまでワンポイントデザインが入っていて、その細かなこだわりにもときめいちゃいそう。ゆったりめのシルエットで、デニムやロング丈のスカートと合わせるのはもちろん、ミニボトム×ロングブーツなどで肌見せしたスタイルもおすすめです。「ショートスウェット」でヘルシーな着こなしを楽しも「別注 ANGEL BLUE ショートスウェット」(税込6600円)は、ボタンを閉じてプルオーバー風にも、サッと羽織ってカーディガンとしても使える万能アイテム。クロップド丈仕様なので、ボトムスを腰穿きしてヘルシーな肌見せスタイルを楽しんでみるのアリです。胸元には、ANGEL BLUEのロゴを用いた刺繍や、ナカムラくんがアクセントに。バックプリントにも、ナカムラくんや仲間のキャラクターをデザインしつつ、カラーによっては箔プリントで大人っぽく仕上げているのもポイントです。カラーは、『OATMEAL』『GRAY』『NAVY』の3色展開。お気に入りのデザインをチョイスしてみてくださいね。「ビッグポーチ」は3色とも欲しい〜容量たっぷりの「別注 ANGEL BLUE ビッグポーチ」(税込3​3​00円)は、さまざまなシーンで大活躍すること間違いなし!化粧ポーチとしてはもちろん、生地がしっかりしてるので、貴重品入れなどにもおすすめだといいます。ベースのカラーに合わせた、中の裏地の配色もとってもキュート。それぞれ雰囲気の異なるデザインが施された『BLUE』『PINK』『YELLOW』の3色は、全部欲しくなっちゃうかわいさです。ときめくアイテムは見つかった?ご紹介した「ANGEL BLUE×SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH」のコラボアイテムは、アーバンリサーチ オンラインストアとSENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH各店にて、9月10日(火)に発売予定。アーバンリサーチ オンラインストアでは、予約販売が開始されていますよ。懐かしくてキュートなアイテムたちに、思わずキュンとしちゃった方は、ぜひゲットしてみてはいかがでしょう。アーバンリサーチ オンラインストアhttps://www.urban-research.jp/参照元:株式会社アーバンリサーチ プレスリリース