「d払い」「PayPay」で10％還元＋1％寄付のキャンペーン、9月から
Shopping for Goodプロジェクト推進委員会は、キャンペーン「お買いいもの～It’s Shopping for Good.～」の第3弾を実施する。期間は9月1日～9月30日まで。
対象店舗で「d払い」または「PayPay」で対象商品を期間累計1500円以上購入すると、購入額の最大10%分のポイントが購入者に付与される。同時に、1%分の金額が、参画小売業各社の指定した社会貢献団体へ寄付される。
エントリーは不要。d払いとPayPayによる購入額は合算できない。
付与上限は、dポイントが2500ポイントまで、PayPayポイントが2500ポイントまで。11月末ごろまでに付与される。参画小売業 対象メーカー アヤハディオ 花王 商品全品（※キュレル、ソフィーナ、カネボウ化粧品は除く）
KINCHO 金鳥商品全品 イトーヨーカ堂 花王 商品全品（※キュレル、ソフィーナ、カネボウ化粧品は除く）
ネスレ日本 「ネスカフェ」「キットカット」製品各種（※一部商品は除く）
久光製薬 エスカップ 100ml×12本 カワチ薬品 花王 商品全品（※キュレル、ソフィーナ、カネボウ化粧品は除く）
キリンビバレッジ 「特定保健用食品・機能性表示食品」飲料各種
ネスレ日本 「ネスカフェ」「キットカット」製品各種（※一部商品は除く） スギホールディングス 花王 商品全品（※キュレル、ソフィーナ、カネボウ化粧品は除く）
キリンビバレッジ 「特定保健用食品・機能性表示食品」飲料各種
ネスレ日本 「ネスカフェ」「キットカット」製品各種（※一部商品は除く） スギヤマ薬品 花王 商品全品（※キュレル、ソフィーナ、カネボウ化粧品は除く）
ネスレ日本 「ネスカフェ」「キットカット」製品各種（※一部商品は除く） セキ薬品 花王 商品全品（※キュレル、ソフィーナ、カネボウ化粧品は除く）
ネスレ日本 「ネスカフェ」「キットカット」製品各種（※一部商品は除く） 中部薬品 花王 商品全品（※キュレル、ソフィーナ、カネボウ化粧品は除く）
ネスレ日本 「ネスカフェ」「キットカット」製品各種（※一部商品は除く） 東急ストア 花王 商品全品（※キュレル、ソフィーナ、カネボウ化粧品は除く）
東洋水産 マルちゃん正麺、ZUBAAAN！、マルちゃん正麺カップ、赤いきつねと緑のたぬきシリーズ 各種
ネスレ日本 「ネスカフェ」「キットカット」製品各種（※一部商品は除く） 薬王堂 花王 商品全品（※キュレル、ソフィーナ、カネボウ化粧品は除く）
ネスレ日本 「ネスカフェ」「キットカット」製品各種（※一部商品は除く）